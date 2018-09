Designskribenten anbefaler: Hjemmesiden Dezeen er en delikat og meget farlig tidsrøver Britiske Dezeens globale dækning af arkitektur, design og teknologi er uforlignelig, mener Lars Hedebo Olsen.

FOR ABONNENTER

Vi lever som bekendt i en digital tidsalder, så et designmagasin behøver ikke udkomme på print for at vinde udbredelse. Siden hjemmesiden Dezeen blev lanceret i 2006, er der kommet så mange læsere til, at Dezeen i dag regnes som et af verdens førende steder, hvis man vil orientere sig inden for design og arkitektur.