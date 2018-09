Fylder 100 næste år: Bauhaus Archiv i Berlin er nøglen til historie og international design I 2019 er det 100 år siden, at Bauhaus-skolen blev skabt. Det vil forhåbentlig give Bauhaus-museet i Berlin en vitaminindsprøjtning, mener Lars Hedebo Olsen.

FOR ABONNENTER

Lige nu er der godt nok lukket, men ellers bør man besøge Bauhaus Archiv i Berlin, hver gang man får mulighed for det. I 2019 er det 100 år siden, at Bauhaus-skolen blev oprettet i Weimar i Tyskland ved, at man lagde byens kunsthåndværkerskole og kunstakademi sammen under ledelse af arkitekten Walter Gropius. I 1925 flyttede Bauhaus til Dessau, og fra 1932 lå den et år i Berlin, indtil nazisterne lukkede den.