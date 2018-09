Drikkekar med alskens realistiske dyreudsmykninger er blevet et udbredt kulturfænomen Designhistorien er så rig på den særlige fusion mellem dyremotiver og drikkegenstande, at Harvard Art Museums i Cambridge har åbnet en større udstilling over temaet. Udstillingen 'Animal-Shaped Vessels from the Ancient World' kan ses frem til januar.

Hvis du blev tvunget ud på en øde ø og måtte tage en af disse to ting med, hvad ville du så vælge: Din vin? Eller dit dyr? Dilemmaet er selvfølgelig falsk, menneskeheden er opfindsom, og designhistorien er derfor rig på en særlig fusion mellem dyr og druk: nemlig drikkekar med alskens realistiske dyreudsmykninger. Faktisk er kulturfænomenet så udbredt, at det amerikanske Harvard Art Museums i Cambridge, Massachusetts, netop har åbnet en større udstilling med over 70 forskellige drikkekar med dyremotiver, der spænder over perioden oldtid til koldkrig. Den ældste genstand på udstillingen er en terrakottakop med en brølende løve, som er dateret til begyndelsen af år 2000 før Kristus. Den yngste genstand er et udsmykket drikkehorn, som den amerikanske præsident John F. Kennedy fik i september 1962 af den sovjetiske leder Nikita Khrusjtjov, da Cuba-krisen kulminerede. Faktisk er dyremotiver på det, vi drikker alkoholiske drikke af, en kulturhistorisk fællesnævner, forklarer arrangørerne bag udstillingen. »Ved at belyse historien og skabelsen af disse overraskende globale genstande inviterer vi vores gæster til at løfte glasset og hylde det, der forener os på tværs af forskellige tidsperioder og kulturer«, har museets direktør, Martha Tedeschi, udtalt til nyhedsbureauet AP. Den amerikanske udstilling, som har titlen ’Animal-Shaped Vessels from the Ancient World’, kan ses frem til januar.