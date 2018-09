Portræt af landets største lerkunstner: Kan du skelne, hvad der er ægte, og hvad der er pølset i ler på dette arbejdsbord? Vi vader rundt i den velkendte verden på automatpilot, og alt, vi omgiver os med, bliver til selvfølgeligheder. Lerkunstneren Rose Eken giver os den barnlige nysgerrighed tilbage og får os til at sanse verden forfra.

Den anden dag kom en ung og yndig pige og købte en bønnepostej, jeg havde lavet. Det var hendes første kunstværk, sagde hun. Jeg tænkte: Hvorfor?! Hvis jeg skulle gætte, ville hun have valgt et eller andet nysseligt. Hun må have humor«, fortæller den 42-årige lerkunstner Rose Eken.

Blå bog Rose Eken F. 1976 i København. Bachelor of Art fra Edinburgh College of Art. Rose Eken arbejder med broderi, bølgepap, maleri og ler. Nogle af hendes værker kan opleves på Galleri V1 i Kødbyen i København. ARoS Aarhus Kunstmuseum købte i 2015 hendes installation Tableau. I samarbejde med bogværkstedet BOOK LAB har hun netop udgivet monografien ’Artefacts Rose Eken’. I efteråret 2018 kan man opleve Rose Ekens første danske solo-museumsudstilling på Horsens Kunstmuseum.

Malertape, Kleenex, en fuld og en tom pakke, en led-pære, et kamera, en stikdåse på en bunke aviser, en pakke V6, en kaktus, en stempelkande kaffe, en lille tallerkenanretning med østers, et fyldt askebæger, et glas rødvin og dertilhørende halvtom vinflaske, tre halve citroner, nogle lp’er, blyanter, pensler og farver ... det er bare et lille udpluk af de sager, som fylder i Rose Ekens værksted, et lille lokale på Vesterbro i København.

»Jeg samler mange af dem her op ...«.

Hun hiver en klar pose ned fra en af de mange fyldte hylder. Den indeholder et par kapsler og en fladmast dåse, fundet på gaden.

Ordensmennesket ville formentlig kalde det rod, men ved et nærmere blik retfærdiggøres de mange sager ved, at omkring halvdelen er små kunstværker. Pølset i ler. Hele og halve ideer er tømt ud af hovedet og fylder nu i rummet, og et blik i værkstedet giver fornemmelsen af at smugkigge ind i en krøllet kunstnerhjerne.

»Gaffatapen driver mig til vanvid. Jeg kommer hele tiden til at tage den i ler i stedet for den rigtige«, griner Rose Eken.

Foto: Finn Frandsen Jean Genets ’Tyvens dagbog’ i næsten tro kopi, men den rummer dog ikke lige så mange ord.

Kvinden med den krøllede hjerne er lykkedes med at gøre det til en levevej at genskabe bønnepostej, stempelkande og andre af hverdagens objekter i ler, en smule skævvredne, en smule klodsede, men ellers ganske naturtro. Hun har tilmed opnået stor dansk og international anerkendelse for sine værker, som har været udstillet i blandt andet Berlin, London, Frankrig og USA. Ekens danske gennembrud kom, da ARoS Aarhus Kunstmuseum for tre år siden købte installationen ’Tableau’, omkring 400 små lerobjekter.

Rose Eken gør, hvad hun altid har gjort, siden hun var en lille pige. Genskaber verden i forskellige materialer og ændrer på størrelsen. Nål, tråd, stof og pap har været gennemgående materialer, ler kom til for omkring ti år siden. Da hun var først i tyverne, lagde hun vejen forbi Edinburgh College of Art og fik en bachelor of Art.

»Hvis du kan tage dig et almindeligt arbejde, så skulle du gøre det«, sagde Roses mor mange gange. Men Rose Eken er kunstner. Så hun valgte livet på en sten, altså livet med havregryn i stedet for hummer og med hjemmesyet tøj. Indtil den dag hun kunne leve af at have titlen lerkunstner.

»Når kunst bliver solgt til museer, skal de gemme det til evig tid. Det er en stor blåstempling. Jeg oplevede pludselig, at folk troede på det, jeg laver på en anden måde«, fortæller hun.

En kaffekande af ler

Stempelkanden i Rose Ekens værksted ligner en af dem fra Bodum og fremkalder en umiddelbart ’ku’ godt ha’ en kop kaffe’-impuls i hjernen. Men i stedet for at lagre synet af stempelkanden på den blævrende harddisk uden videre refleksion, som vi plejer, når vi bevæger os rundt i den velkendte verden på automatpilot, vågner vi op af døsen.Vi spoler et millisekund tilbage og tænker en ekstra gang over stempelkanden.

Foto: Finn Frandsen Sku' det være en kop kaffe?

Foto: Finn Frandsen ... eller et glas vin?

Noget er ikke, som det plejer. Kanden er af ler. Kaffen er malet på med glasur. Bodum møder en fyr fra tredje klasse, der har formning, er måske den første refleksion. Den er naturtro, og så alligevel ikke. En smule skævvreden og grov. Hjernen registrerer derefter hurtigt, at vinen, cigaretterne, citronerne, tulipanerne i vasen alt sammen er ler, som står og udgiver sig for at være noget, det ikke er.

»Det er først, når det velkendte fremstår anderledes, at vi lægger mærke til det. Rose Ekens kunst skaber en illusion om et objekt og får den til at falde fra hinanden igen. På samme tid. I kraft af, at man kigger igen, begynder man at tænke over objektet. Hvad betyder det for en? Hvilken fortælling sætter det i gang?«, siger Erlend Høyersten, direktør for ARoS, som også har skrevet forordet til Ekens nye monografi’Artefacts Rose Eken’, som samler hendes værker gennem de seneste fem år.

Fascineret af punk

Måske placerer Eken et hårdt, men humoristisk spark i skridtet på forbrugskulturen? Måske er de uhyggeligt mange timers monotont nørklearbejde ofret på at forme sprut, cigaretter og rockmusik en kærlighedserklæring?

»Mine værker skal gerne få folk til at tænke over, hvem vi er i verden, og reflektere over den virkelighed, vi er i«, siger Rose Eken, hvis spor af ungdommens fascination af punk- og rockmusik sidder i håret. Siderne og pandehåret er kortrimmede, fra nakken hænger en lang fletning. Hun er iført en blå- og hvidstribet heldragt, neglene er malet gule.

Fascinationen kommer til udtryk i hendes værker.

»Jeg er vokset op med musik. Min mor underviser operasangere, så der har altid stået en diva og skrålet i stuen. Da jeg gik ud af gymnasiet, fik jeg et arbejde som scenetekniker og bevægede mig rundt på punk- og rockscenen i København«.

Barndommen med musik og ungdommen som scenetekniker har lagt grundlag for alt, hvad Rose gør i sin praksis som kunstner, fortæller hun.