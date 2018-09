Norsk designer: Skru ned for forbruget og op for kvaliteten Design kan være overfladisk, hvis det kun handler om forbrug, synes den norske designer Andreas Engesvik. Men det kan også være noget af det vigtigste i verden, for det handler jo om, hvordan vi bruger Jordens ressourcer.

I Danmark er vi vant til, at hvis vi skal have klassisk sengetøj og tekstiler til hjemmet, så går man til Georg Jensen Damask. Hvor man finder dynebetræk, pudevår, viskestykker og duge, der er tegnet af danske designere som Arne Jacobsen, Nanna Ditzel og Cecilie Manz.

Men nu er der også kommet en nordmand med i det klassiske selskab. Andreas Engesvik hedder han, og selv om hans navn måske ikke lyder bekendt, så er den 48-årige designer manden bag de stilrene tandbørster, der blev lanceret hos det danske designfirma Hay forrige år. I 2007 designede han en peberkværn for Muuto, der ligner et stykke trælegetøj til børn. For finske Iittala har han designet en støbejernslysestage, og for svenske Fogia har han tegnet borde, lænestole og sofaer.

Rækken af produkter, der er strømmet ud fra Andreas Engesviks tegnestue, er næsten uendelig, og han producerer lige så gerne ting for danske designvirksomheder som for norske, svenske og store internationale navne.

Andreas Engesvik er kort sagt en af de mest produktive norske designere, og i løbet af de seneste år har han også fået plads blandt klassikerne hos Georg Jensen Damask. Først med en dug og senest med sengetøj.

»Det er lige så svært at arbejde med tekstiler som med alle andre materialer«, siger Andreas Engesvik, da vi har sat os ved hans arbejdsbord på tegnestuen i Oslo.

Foto: By Hand Andreas Engesvik har designet sengetøj og en dug for Georg Jensen Damask med streger, der er vævet ind i stoffet.

Andreas Engesvik har designet sengetøj og en dug for Georg Jensen Damask med streger, der er vævet ind i stoffet.

»Men udfordringen ligger i, at jeg ønskede, at mine tekstiler skulle væves. De skulle ikke bare trykkes, for jeg ville gerne have noget struktur i sengetøjet. Det måtte ikke blive for perfekt«.

Vi kigger på et hovedpudebetræk, som Andreas Engesvik har lagt på bordet. Når man kører hænderne over, kan man godt fornemme, at der er en form for struktur i stoffet, og det er netop den fornemmelse, man skal få, forklarer Andreas Engesvik.

»Det kendetegner jo en god designproces, at man kan sætte sig ned og tale om den slags«, siger Andreas Engesvik.

»Og her er det vigtigt, at man har en samarbejdspartner, som er lydhør. Det lægger jeg stor vægt på, hver gang jeg skal i gang med et nyt projekt«.

En genial rive

Andreas Engesvik har en bachelorgrad i kunsthistorie, som han har kombineret med en uddannelse fra Kunstakademiet i Oslo. Som nyuddannet designer var han i 2000 med til at etablere designsamarbejdet Norway Says sammen med designerne Torbjörn Anderssen og Espen Vol. Gruppen var med til at skabe opmærksomhed om norsk design, der i Skandinavien har stået i skyggen af svensk og især dansk design, og fik sat ting i produktion hos Muuto, Kvadrat, norske LK Hjelle og mange flere. Norway Says nåede at modtage en væld af priser og udmærkelser og afholdt i 2009 en 10-års retrospektiv udstilling på Nasjonalmuseet i Oslo, inden trioen splittede op.

Hvis man køber kvalitet, kan det holde for livet

I dag har Engesvik egen tegnestue, som han de seneste fire år har delt med designeren Frederik Wærnes i en gammel villa i det centrale Oslo. Fra deres arbejdsborde har de udsigt til en stor grøn have, og langs væggene løber reoler, hvor der er blevet plads til nogle af de produkter, de har lavet igennem tiden, og som de arbejder på lige nu.

En gammel løvrive fanger mit blik, og jeg peger op på den.

»Den rive der ...«, når jeg lige at sige, inden Andreas Engesvik springer op og tager den ned fra væggen, hvor den hænger på et par søm.

»Den er jo et eksempel på godt design«, siger han, mens han kører fingrene over rivens tænder, der, som alt andet på riven, er lavet af træ.

»Den er slet ikke kompliceret – hverken at bruge eller fremstille. Men vi har den hængende for at minde os selv om, at design ikke behøver være kompliceret for at blive godt«.