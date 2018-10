Godt tip til kulturnatten: Her er et 'hemmeligt' københavnsk udstillingssted, du ikke bør snyde dig selv for Udstillingen ’Oak Tree’ åbner på fredag under kulturnatten og anbefales her af Politikens designskribent Lars Hedebo Olsen.

Officinet i Bredgade 66 i København – tæt på Designmuseum Danmark – er et af de udstillingssteder, man nemt overser. Det er ærgerligt, for stedet drives af foreningen Danske Kunsthåndværkere og Designere og har gode udstillinger, som man ikke bør snyde sig selv for. På fredag, hvor der afholdes Kulturnat i hovedstaden, slår Officinet dørene op for udstillingen ’Oak Tree’, der er skabt af Tina Astrup. Hun er oprindelig uddannet tekstildesigner, men har også en overbygning inden for møbel- og rumdesign. Når fældet tømmer ligger og tørrer i skovene, bliver træets ender så mørke, at industrien skærer dem af, inden træet skal bruges. Men i stedet for at lade disse træstykker gå til spilde samler Tina Astrup dem op og skaber værker, der ligner møbler. Det er dog ikke meningen, man skal sidde på møblerne. Man skal opleve årringe i træet, kigge på strukturerne og måske også lade hænderne glide hen over træet – akkurat som man ville gøre, hvis det var lokkende tekstiler, man kiggede på. Udstillingen kan opleves på Kulturnatten fra klokken 18 til 22 og derefter frem til 28. oktober.