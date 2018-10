Ugens kiksede design: I 2018 kan man ikke bevæge sig ind i en offentlig bygning uden at se en stor lysende skærm. Det er sjældent kønt Flere og flere offentlige bygninger får store informationsskærme, som borgerne kan orientere sig ud fra. Det er praktisk, men også til at få kuller af, skriver designskribent Lars Hedebo Olsen i denne klumme.

FOR ABONNENTER

I flere år cyklede jeg forbi et borgerservicekontor på vej til arbejde. Hvis jeg kom forbi tidligt om morgenen, stod folk og ventede på, at centret skulle åbne, mens de fik sig en smøg og prøvede at få søvnen ud af øjnene.