Du kender hans design fra smalle popup-udstillinger og Ikea-kataloget: Jonas Trampedach vil skabe møbler, der holder Nu er han aktuel på Snedkernes Efterårsudstilling med en stol, som skuer både bagud og fremad.

Jonas Trampedach har ikke taget den lige vej. Faktisk vidner hans opvækst og baggrund om en helt anderledes vej. En vej med en far, der var kunstmaler, og en mor, der var antikvitetshandler, og et hus i Gothersgade i København, hvor han som ung gik til hånde med en praktisk tilgang til og et åbent sind overfor antikviteterne.

Huset i Gothersgade er ikke bare et barndomshelle, men her Jonas Trampedach har sit studio i dag. Atelier September er ikke længere stedet, hvor du udelukkende køber vintagemøbler og franske antikviteter, men et moderne hurlumhejhus med café, pop-up-udstillinger, kontorer og værkstedsfaciliteter i kælderen, hvor Jonas Trampedach arbejder side om side med tre andre designere.

Blå bog Jonas Trampedach Født 1974. Søn af kunstneren Kurt Trampedach og antikvitetshandler Annette Trampedach. Blev bachelor fra Danmarks Designskole i 2004 og siden master fra Royal College of Art i London i 2009. Umiddelbart derefter fik han to af sine afgangsprojekter sat i produktion. I 2010 åbnede han tegnestue i eget navn. Med designer Birgitte Due Madsen har han skabt flere produkter for Kähler og Munk, og nu sælges deres Moby-lamper i sten i designgalleriet Oliver Gustav. I dag har Jonas Trampedach yderligere møbler i produktion hos Ikea, Arco, Hay og Frama. Vis mere

Det med hurlumhejhuset er ikke negativt ment. Faktisk lige det modsatte, for huset i Gothersgade i København er ikke som andre steder. Stedets aflange og smalle grundplan lægger ikke op til at indrette det som et erhvervs-multihus, men det er det ikke desto mindre blevet. Den smalle gang, der fører fra udstillingsrum ind til de gemte kontorer, er befolket med billedrammer fra gulv til loft i en blanding af fransk vintageæstetik, historiske relikvier og værker af nogle af husets designere. Midt i det hele står en vaskemaskine, og toilettet er et miniaturerum allerbagerst for enden af en lille trappe. Som et gammeldags das, hvor man snildt kan forestille sig en Erik Clausen-type sidde og råbe med bukserne nede om anklerne. Det er charmerende, skævt og ret udansk.

MONO - et møbel med håndværksmæssig forståelse Snedkernes Efterårsudstilling 2018. 2. nov.-9. dec. Thorvaldsens Museum, Bertel Thorvaldsens Plads 2, Kbh. K. www.se-design.dk

Og det udanske fylder en del i historien om Jonas Trampedach, der som ung rejste rundt i Frankrig for at finde ting og møbler til sin mors butik. Rejser, der var med til at skabe det fundament af viden om design og arkitekter, som han som designer trækker på i dag.

»På Danmarks Designskole kunne jeg godt se, at jeg kom med noget andet. For eksempel empire-, Ludvig XVI- og art deco-epokerne var jeg temmelig sikker i, hvorimod Eames og Jacobsen slet ikke var i mit kartotek. Jeg havde arbejdet med ældre genstande fulde af historie og var bevidst om, at ting kan have en meget lang livscyklus – lidt ’old hat’, men også meget relevant, kan jeg se nu«.

Foto: Andreas Haubjerg

Foto: Andreas Haubjerg

Jonas Trampedach var lidt ældre end sine medstuderende på skolen på grund af arbejdet med antikviteterne i årene forinden, og efter at have færdiggjort sin bachelor på Danmarks Designskole fik han lyst til at søge ind på Royal College i London – og kom ind.

»Det havde en høj pris at rejse, og derfor kunne jeg heller ikke komme tomhændet hjem. Jeg bosatte mig tæt på skolen og var der hele tiden. Det var som et fokuseret træningsophold væk fra familie og venner, hvor jeg kunne koncentrere mig. Der var et vist pres, fordi de studerende kom fra hele verden og var utrolig dygtige, men jeg landede langt om længe i erkendelsen af, at jeg ikke behøvede skabe et helt nyt sprog, bare blive bedre til det, jeg allerede talte«.

Bredt eksponeret

Jonas Trampedachs sprog handler netop om antikviteterne og det fundament, de har givet ham med i dannelsesgave. Han kommer derfor ikke til at lave »tyggegummidesign«, som han selv siger, men prøver i stedet at skabe langtidsholdbare produkter.

Som for eksempel den Jonas Trampedach-stol, Ikea i samarbejde med Hay sendte på markedet sidste år. Ypperlig, som stolen hedder, blev oprindelig skabt til Snedkernes Efterårsudstilling i 2012 og blev efter en længere udviklingsproces fra 3D-print til formstøbt plast en del af de to producenters samarbejde. Stolen sælges nu i hele verden, og Jonas Trampedach støder på den på folks terrasser, på offentlige cafeer og hjemme i stuerne.