Et helt unikt hjem: Tag med på besøg hos verdens mest udødelige powerpar Ray og Charles Eames’ ambition var at have det sjovt, mens de fra deres unikke hjem nær Malibu skabte alt fra møbler og huse til Hollywood-scenografier. Og måske er ægteparrets legende tilgang til både arbejde og fritid netop nøglen til, at de blev to af det 20. århundredes mest indflydelsesrige designere.

FOR ABONNENTER We are fully booked. The next guided tour is in one week«, siger damen i den anden ende af røret. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind