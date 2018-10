Ugens kiksede design: Kan det blive mere nedværdigende? Panasonic laver skyklapper til folk på storrumskontorer Hvis vi skal kunne arbejde på storrumskontorer, skal vi til at gå med skyklapper, synes japanske Panasonic. Hvorfor ikke bare droppe storrumskontorer, spørger designskribent Lars Hedebo Olsen i denne klumme.

Er man chef, synes man, at storrumskontorer er en god ide. Det får folk til at samarbejde, og det sparer plads. Selv sidder chefen på eget kontor og kan lukke døren, hvis der skal arbejdes intenst eller træffes vigtige beslutninger.

Chefernes tanker har vind i sejlene i disse år, så flere og flere mennesker tilbringer deres arbejdsdage på kontorer, hvor de er omgivet af rigtig mange mennesker, som larmer, fordi de snakker sammen, taler i telefon, tramper efter kaffe eller smasker højlydt.

Ugens designobjekter Noget design rammer bare plet, mens andet virker helt forkert. Hver uge vælger Politikens designskribenter ugens mest interessante stykke design og supplerer med ugens mest kiksede. Design handler om brug og æstetik, og det er ud fra de kriterier, at vi vurderer, om de mange stykker design, der hele tiden kommer på markedet, kan tåle et grundigt eftersyn.

For at kunne koncentrere sig trækker mange et sæt hovedtelefoner ned over ørerne og skruer op for musikken. Men nu er den japanske teknologikæmpe Panasonic kommet med et forslag, som er ret radikalt: skyklapper.

Det er Panasonics fremtidsafdeling Future Life Factory, der har udviklet skyklapperne i samarbejde med den japanske designer Kunihiko Morinaga.

De har konstrueret skyklapperne, så de ikke kun skaber en skærm i forhold til omverdenen, men også fungerer som trådløst headset med mikrofon og telefon, hvilket betyder, at man kan kommunikere med omverdenen eller lytte til musik, mens man har skyklapperne på.

Hvis man må gribe til så radikale løsninger, er det måske bedre helt at droppe storrumskontorerne og lade folk sidde i mindre grupper. Der er ingen tvivl om, at der opstår megen god dynamik, når man sidder mange sammen, og at det kan være befordrende for arbejdsindsatsen og kreativiteten.

Men skyklapper tager dog prisen som det mest nedværdigende stykke design, jeg længe har set.