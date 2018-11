Flere anerkendte møbelproducenter kaster sig over nips Velrenommerede møbelfirmaer er begyndt at sælge vaser, puder og andet tilbehør - og man kan ikke klandre dem for, at de forsøger at overleve, lyder det fra en møbelekspert. Men der findes også møbelproducenter, der takker nej til nips, fordi de ikke vil have deres designprofil mudret til.

I gamle dage kørte man i Silvan for at købe træ, søm og skruer. Eller i Jysk for at få fingre i et par billige dyner og puder. I dag tilbyder de to firmaer også alt fra spejle og sofaer til borde og gulvtæpper. Sortimentet udvides konstant, for at vi forbrugere kun behøver at handle ét sted, når vi køber ind til hus og have.

Det er en tendens, der de seneste år også har bredt sig til nogle af landets ældste og mest velrenommerede møbelproducenter. Fra kun at satse på møbler er der kommet nips i kollektionerne. Eller som producenterne selv kalder det: boligtilbehør.

Et af de firmaer, der for alvor har skruet op i afdelingen for tilbehør, er Fritz Hansen. Siden 1872 har firmaet produceret møbler og siden midten af forrige århundred stået bag fabrikationen af klassikere som blandt andet Arne Jacobsens 7’er-serie, Myren, Dråben og Wegners Kinastol.

Hele verden er bygget op omkring forbrug. Det gør i min bog ikke Vipp-spanden til et dårligere produkt, at du nu også kan få en sæbedispenser, der passer til i stilen Møbelekspert Peter Tholstrup fra Bruun Rasmussen

Men i 2016 kom der helt nye varer i sortimentet med lanceringen af Object-serien, der i dag indeholder boligtilbehør lige fra bakker og læderindbundne bokse til vaser og kurve. Tilføjelsen skyldes ifølge firmaets direktør for lys og boligtilbehør, Christoffer Back, at de blot følger med tiden.

»Alle ting stod det samme sted i mit barndomshjem gennem hele min barndom. I dag skifter vi ud i indretningen jævnligt, men det siger sig selv, at vi ikke hver sæson kan købe en ny sofa. Til gengæld har de fleste råd til at købe en ny plaid eller en ny vase. Vores tilbehør er derfor en mulighed for, at du kan følge indretningstendensen om hurtig fornyelse uden at skulle bruge en masse penge«, forklarer Christoffer Back.

En del af designarven

På trods af at det kun er to år siden, at de første varer i Object-serien kom til, omsætter Fritz Hansen årligt for et tocifret millionbeløb på netop tilbehør. Når det er sagt, understreger Christoffer Back, at firmaet ikke bare i hurtige vendinger spytter nye nips på markedet med mersalg for øje:

»Vores boligtilbehør har, uanset om det er helt nye design eller design, der er fundet i arkivskufferne, den fællesnævner, at det har et klokkeklart link til vores arv og tradition for at producere produkter af høj kvalitet«.

Det link kan, fortæller Christoffer Back, være enten en afdød kendt designer som f.eks. Arne Jacobsen, der i tidernes morgen designede et tekstil, der nu lanceres i pudeform. Eller det kan være, at materialet og produktionsmetoden allerede er en del af Fritz Hansens dna.

Både Carl Hansen & Søn og Fritz Hansen sælger tilbehør. Øverst et Carlo Moretti-glas fra Carl Hansen & Søn og nederst en puf af Cecilie Manz fra Fritz Hansen. Pr-foto

Men kan det være med til at udvande de gamle, hæderkronede danske møbelproducenters renommé, når de går fra klassiske møbler til vaser og bakker? »Måske tværtimod«, svarer møbelekspert Peter Tholstrup fra Bruun Rasmussen.

»Mange især yngre mennesker har ikke råd til Æg, Svaner og Myre-stole, men med 300-1.000 kr. på lommen kan de købe et stykke godt produceret dansk design i form af f.eks. en relanceret Finn Juhl-bakke og få del i den danske designarv. Det får på den lange bane kun interessen for netop dansk design til at vokse. Ikke kun i Danmark, men også i udlandet, og det smitter så igen af på interessen for de større og dyrere møbler«, siger han.