Ugens designobjekt: Er Kay Bojesens træabe ved at begå harakiri?

Det er altid dejligt at få en julegave af sin arbejdsplads, og det er især godt, når det er et stykke klassisk dansk design.

Klumme Ugens designobjekter Noget design rammer bare plet, mens andet virker helt forkert. Hver uge vælger Politikens designskribenter ugens mest interessante stykke design og supplerer med ugens mest kiksede. Design handler om brug og æstetik, og det er ud fra de kriterier, at vi vurderer, om de mange stykker design, der hele tiden kommer på markedet, kan tåle et grundigt eftersyn.

Spørgsmålet er så, om medarbejderne skønner på det, de bliver tildelt. Eller om de skynder sig at slippe af med det ved at give det videre eller måske sælge det på hjemmesiden dba.dk.

Det sidste er vist tilfældet med de træaber, som ansatte hos medicinalvirksomheden Novo Nordisk modtog op til jul, for scroller man igennem dba.dk er der i løbet af de seneste uger skruet voldsomt op for antallet af træaber, som er til salg.

De er helt nye, »aldrig brugt«, som det hedder i flere annoncer, og de kan leveres i de små æsker, som man kan købe dem i ude i butikkerne. Kay Bojesens abe, der blev designet i 1951, er ellers en af de mest ikoniske danske designklassikere, som kun overgås af Arne Jacobsens lænestol Ægget og Poul Henningsens lamper. I 2015 blev der solgt 10 gange så mange aber som i 2008, skrev vi i denne avis i 2016, og da der siden også er kommet en kollektion af miniatureaber på markedet, må man formode, at salget kun er steget endnu mere.

Men er forbrugerne ved at have fået nok af aber? Det må man ikke håbe, for den er et af Kay Bojesens mest vellykkede og charmerende dyr. Men når aber i den klassiske størrelse, der normalt koster omkring 900 kroner, bliver udbudt til 5-600 kroner på nettet, er der noget, der tyder på, at nogle er ved at miste forelskelsen i den lille tykmavede fætter.

Sidste vinter spadserede jeg fra Middelfart Station til keramikmuseet Clay, og turen igennem den smukke provinsby gav mig mulighed for at studere de mange vindueskarme, jeg passerede. Engang var det kongelige porcelænsfigurer, folk havde stående til pynt. I dag er det stribede Kähler-vaser, firkantede Kubus-lysestager og Kay Bojesen-aber, kunne jeg konstatere. Hvilket også bekræftes af et hurtigt besøg i facebookgruppen ’For os der elsker boligindretning’, hvor man ikke kan få nok af moderne design, som er blevet økonomisk opnåeligt for de fleste.

Der er intet galt i at give sine medarbejdere en træabe i julegave. Det ville jeg også gerne have. Men i betragtning af at Novo Nordisk er en stor virksomhed, må man formode, at der nu findes tusindvis af aber, som er hjemløse. For modtagerne elsker dem ikke og vil bare af med dem i en ruf. Sådan kan det gå. Også selv om man er en designklassiker.