Nanna Ditzels datter fører sin mors arv videre: »Det gør mig virkelig glad at tage vare på alt det, hun har skabt«

Nanna Ditzels ikoniske møbler er blevet en stor del af hverdagen for datteren Dennie Ditzel. Ud over at køre sin mors tegnestue videre er hun i vid udstrækning omgivet af forældrenes møbler i hjemmet.

Arvestykker vil altid bringe minder op fra tid til anden, og jeg får tit nogle billeder inde i hovedet, når jeg kigger på sofabordet. Det stod tidligere i min mor, Nanna Ditzels, sommerhus, og jeg kan stadig se det røde kaffestel, der ofte var dækket op med, når familien drak kaffe efter en hyggelig middag.

Blå bog Dennie Ditzel Datter af designeren Nanna Ditzel. Hun arbejder i dag med at føre sin mors designarv videre som administrerende direktør for Nanna Ditzel Design A/S, hvor hendes to søstre også sidder i bestyrelsen. Hun har tidligere været lærer på Bagsværd Kostskole og Gymnasium i 24 år.



Min mor tegnede i 1980 sofabordet til Brdr. Krügers Trædrejeri, som hun op igennem 1980’erne havde et tæt samarbejde med. Uden at være ekspert i trædrejeri tænker jeg, at mit bord muligvis var et eksperiment for at se, hvor langt kunne man gå inden for drejerarbejde. Mange af de ting, som min mor lavede fra 1980’erne og fremefter, var inspireret af nye materialer, nye maskiner og deres formåen. Da hun i 1993 designede Trinidad-stolen med de fine udfræsninger i stolens ryg og sæde, vidste hun, at der lige var kommet en femakset CNC-fræser til Danmark. Uden denne havde en produktion af Trinidad-stolen slet ikke været mulig.

Nanna nød i det hele taget at skabe ting, der dels udfyldte en funktion, dels fungerede som skulpturer i rummet. Dette sofabord er stort, har flere etager samt en skål på toppen, og det må siges at optræde som et skulpturelt indslag i sine omgivelser.

Jeg arvede bordet, da min mor døde i 2005. Da vi skulle møblere vores nyindkøbte sommerhus, begyndte vi med at placere sofabordet midt i stuen, og så fik det faktisk lov til at bestemme rummets øvrige møblering og farver. Generelt er jeg meget glad for de designs, både min far (arkitekt Jørgen Ditzel, red.) og min mor lavede, og som med årene er blevet en mere og mere integreret del af mit hjem. Jeg kan selvfølgelig også godt lide andre møbler, men mine forældres designs er jo min baggrund. Jeg er vokset op med tingene, har måske oplevet, at de er blevet til, forstår dem og tager dem nok lidt for givet.

Nu er min mors design blevet mit arbejde og på mange måder mit liv. Jeg kører tegnestuen videre som virksomhed, og efterhånden er hendes designarv en så integreret del af mig, at det næsten er blevet hele mit liv. Der var engang en, der sagde: Dennie har viet sit liv til sin mors livsværk. Det udtryk bryder jeg mig ikke om, men det er jo sådan set rigtigt.

Ti år inden min mor døde, var jeg i ’lære’ hos hende en dag om ugen. Jeg gik på posthuset, hentede tegninger i kælderen og skrev breve, og jeg fik virkelig et indblik i, hvordan det hele kørte. Min mor var syg og vidste godt, at hun skulle herfra, og vi aftalte, at jeg skulle køre tegnestuen videre, hvis jeg havde lyst. Det havde jeg, og siden er det blevet mit fuldtidsarbejde.

Jeg vil gerne føre min mors arv videre, og det gode er, at der stadigvæk er så meget interesse omkring hendes design. Så længe der er det, giver det mening for mig. Rigtig mange af hendes ting er kommet i produktion igen, og det gør mig virkelig glad at tage vare på alt det, hun har skabt.