Glem alt om skumgummihynder: Nu skal du sidde på ålegræs

1Ideen. Inspirationen til sofamøblet, der går under navnet Modul, fik Chris Liljenberg Halstrøm hos dansk designs grand old man, Kaare Klint, fortæller hun: »Jeg har altid været fascineret af hans additionssofa, hvor man sætter flere dele sammen. Men jeg kan også godt lide Børge Mogensens lædersofa, som han placerede i sin egen dagligstue med et bord i hver ende. Tanken om, at man kan skabe et møbel, hvor det hele hænger sammen, er en gammel drøm, og det er den, jeg udlever«.

Designeren Chris Liljenberg Halstrøm Født i 1977 og uddannet fra Kunstakademiets Designskole i 2007. Hun har tegnet et væld af møbler – blandt andet taburetten Georg – og er lige nu beskæftiget med indretningen af Svinkløv Badehotel, som genåbner til maj. Modul-sofaen koster lige under 30.000 kroner og kan ses hos A.Petersen, Kløvermarksvej 70, København.



2Fleksibilitet. »Jeg kan godt lide, at man kan rykke rundt på elementerne«, fortæller Chris Liljenberg Halstrøm. »Derfor har jeg designet sofaen, så man kan bryde den op, så den passer til forskellige situationer. Jeg kan godt lide, at møbler har et strejf af lethed og fleksibilitet over sig«, siger Halstrøm, der er ved at tegne et bord til sofaen, som matcher tanken om, at sofaen både skal kunne bruges i private hjem og indgå i indretninger i offentlige bygninger.

3Gammeldags. Modulsofaen er skabt i tæt samarbejde med udstillingsstedet A. Petersen på Amager, hvor der både er en møbelpolstrer og en møbelsnedker ansat. »Det har været super gammeldags at arbejde på deres værksteder, og jeg har virkelig elsket det. Ville vi ændre noget, kunne vi lave en prototype på en dag. Det kan man ingen andre steder nu om stunder«, siger Chris Liljenberg Halstrøm.

4Ålegræs. Ud over at være et ret fleksibelt møbel adskiller Modul sig fra andre sofaer på markedet ved at være stoppet med ålegræs. I stedet for at polstre sofaen med fjedre, blår og hestehår eller ligefrem skumgummi fandt Chris Liljenberg Halstrøm og Anders Petersen på at bruge tørret og presset ålegræs fra Møn som indmad. »Ålegræs er en form for tang, som man polstrede madrasser med i gamle dage. Det er brandhæmmende og kan udskiftes, når det bliver fladt«, siger Chris Liljenberg Halstrøm. »Ålegræsset bliver skyllet igennem af regnen, når det bliver høstet. Det betyder, at jorden får glæde af saltene fra græsset, før det bliver tørret og presset. Der er masser af ålegræs, og det er noget af det mest bæredygtige, man kan arbejde med som polstringsmateriale«.

5Re-wool. Man kan vælge at få beklædt sofaen med læder eller uld, og for at understrege det bæredygtige element er det designeren Margrethe Odgaards genbrugte uld, Re-wool fra Kvadrat, som man kan få på sofaen. »Margrethe Odgaard har skabt 21 farver i Re-wool, som har en svagt grå bund, som kommer fra det genbrugte uld. Det er med til at understrege et udtryk, der minder om noget fra 1960’erne eller 70’erne«, siger Halstrøm, der tidligere har sagt, at hun ikke brød sig om sofaer. »Men folk kan jo godt lide sofaer, og jeg skal ikke diktere nogen noget. Ved at gøre Modul så fleksibelt, som jeg har gjort, giver jeg folk mulighed for selv at vælge, om de vil have en klassisk stor sofa eller bryde den op«.