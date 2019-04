5 hjerter: Duften af mormor er biennales stærkeste værk i et skarpt felt

I år har designerne på Biennalen for Kunsthåndværk & Design fået til opgave at forholde sig til, hvordan de kan skabe værker og ideer, der kan bidrage til fællesskabet

Temaet er fællesskab. Udfaldet stikker i alle retninger. Lige fra den grå hverdag, hvor vi samles om middagsbordet, til fællesskabet om vores flag, der også kan bruges til at udelukke andre.











Biennalen for Kunsthåndværk & Design 2019. Nordatlantens Brygge. Kbh. Til 5. maj

Siden 1995 er Biennalen for Kunsthåndværk & Design blevet afholdt hvert andet år, og det er altid et bestemt tema, som udstikker rammerne for de projekter, der kommer igennem nåleøjet og får lov til at være med i konkurrencen om Biennaleprisen på 100.000 kroner, som uddeles i aften.

I år har designerne og kunsthåndværkerne fået til opgave at forholde sig til, hvordan de kan skabe værker og ideer, der kan bidrage til fællesskabet, herunder hvordan vi sammen kan være med til at redde den verden, vi lever i. Det lyder en smule dystopisk og kunne nemt resultere i værker, der handler om veganisme og genbrug af plastik, men det er heldigvis ikke sket, for det kunne nemt være blevet en frelst omgang.

Ud af 130 ansøgninger er 18 projekter blevet antaget, og de repræsenterer både møbler, smykker, keramik, tekstil, papir og glas. Etablerede navne som keramikerne Ole Jensen og Bodil Manz optræder side om side med yngre udøvere som smykkedesigneren Sarah Winther og designeren Christina Christensen.

Bodil Manz og sønnen Jacob Manz er også blandt de 18 udstillere på Biennalen for Kunsthåndværk & Design.

Bodil Manz og sønnen Jacob Manz er også blandt de 18 udstillere på Biennalen for Kunsthåndværk & Design.

Det betyder, at der både er værker, man umiddelbart kan afkode – som Ole Jensens keramiske skåle, fad og kande i gabende kedelig grå glasur til spisebordet – og andre, man skal dykke mere ned i for at forstå. Til sidste kategori hører Revl og Krat af Bess Kristoffersen, Pernille Mouritzen og Katrine Borup, der har været i kontakt med både borebiller, urin og visne solsikker i deres søgen efter et udtryk, der udspringer af den danske natur.

Pr-foto: Biennalen for Kunsthåndværk & Design Ole Jensens keramiske skåle, fad og kande i grå glasur til spisebordet er en af de værker, man umiddelbart kan afkode.

Ole Jensens keramiske skåle, fad og kande i grå glasur til spisebordet er en af de værker, man umiddelbart kan afkode. Pr-foto: Biennalen for Kunsthåndværk & Design

En ny verden

Søgende er også Mette Saabye og Helle Vibeke Jensens vidunderlige værk ’CPH-PEK ... en tur på kontoret’, der er et lille værksted i hjørnet af udstillingsrummet, hvor de to kunsthåndværkere arbejder med sten, papir, guld, snor og tusch. Projektet tager udgangspunkt i en rejse til Beijing, og man føler sig hensat til et værksted hos en trætrykker i den kinesiske storby. Saabye og Jensen udsteder pas, laver stempler og fortæller historier, der alle har til formål at skabe et nyt fællesskab i et eller andet land, der mest eksisterer i deres egne hoveder, men som er sært underholdende.

Pr-foto: Biennalen for Kunsthåndværk & Design Mia Lagermans røde skab viser, at fællesskab kan komme til udtryk i materialer og former, som vi kender fra tidligere tider.

Mia Lagermans røde skab viser, at fællesskab kan komme til udtryk i materialer og former, som vi kender fra tidligere tider. Pr-foto: Biennalen for Kunsthåndværk & Design

Heldigvis er det hele ikke så syret, for så kunne man godt blive afkoblet. Mia Lagerman har skabt et smukt skab i rødt lakeret træ, rattan, spejl og glas. Bitten Hegelund har skabt trykte tekstiler med de fineste striber, der ligner noget, Alvar Aalto også kunne have udtænkt, mens Christina Christensen har skabt vægtæpper, hvor kornaks stikker ud imellem tagrør, bomuld og hør.