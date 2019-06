Umiddelbart ligner Hanne Friis’ værker køkkenets halvsure karklude. Tæt på ligner hendes tekstilkunst den norske natur, der må have inspireret hende.

FOR ABONNENTER

Det er første gang, at norske Hanne Friis (født 1972) har en soloudstilling i Paris, men hun kunne næppe have ønsket sig et bedre tidspunkt. Udstillingen i designgalleriet Maria Wettergren kommer nemlig i kølvandet på designmessen Révélations, der fandt sted i slutningen af maj i Grand Palais.