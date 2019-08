Kopperne har tykke kanter, og skålene er ru i de stel, som keramikeren Anne Tophøj skaber på sit værksted. For hende handler det nemlig om sanselighed og den rumlighed, materialet kan bruges til at skabe.

Sandsynligvis var det et tilskærerkursus, der fik Anne Tophøj til at beslutte at blive keramiker. Som ganske ung kunne hun ikke helt beslutte, om hun skulle være smykkedesigner eller tekstildesigner, men da hun fik lov til at dykke ned i lerets verden, var hun solgt.