Designeren, der røg ud i glemslen, er tilbage

Svenske Greta Magnusson Grossman nåede ikke at opleve sin anden succes som designer. Som 93-årig døde hun i det hus, hun selv havde tegnet og indrettet i Encinitas nord for San Diego. Da havde hun tilbragt sine sidste 30 år med at male landskaber. Og hendes nærmeste veninde vidste ikke, at Greta Magnusson Grossman havde været en af de store mid-century-designere, som man kalder dem ovre på den anden side af Atlanten. Jo jo, hun var hot stuff engang. Ligesom Eames-parret, Isamu Nogushi og Eero Saarinen.

Et år efter hendes død – i 2000 – begyndte Evan Snyderman at få øjnene op for hendes design. På det tidspunkt vidste ingen, hvem Greta Magnusson Grossman var. Ingen af antikvitetshandlerne i Californien havde hørt om hende, men Evan Snyderman blev ved. Han var kunsthistoriker og havde en passion for design fra midten af 1900-tallet, som han dengang solgte på loppemarkeder i New York.

»Jeg var virkelig optaget af, hvem denne svenske designer var. Det, der gør hendes design interessant, er, at det er sofistikeret og legende. Hendes værker har finurlige former, der gør dem både organiske og moderne. Så jeg gik rundt og bankede på døre. Bogstaveligt talt«, fortæller Evan Snyderman over Zoom fra New York.