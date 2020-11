Psykolog om håndarbejde: Vi bliver lykkeligere, vi får smertelindring, og vi oplever mening og et totalt frirum«

Helle Mogensen blev opmærksom på, at noget var forandret, da en af hendes kursister fortalte, at hun strikkede til en veninde, der drømte om at få noget hjemmelavet.

»Wauw, tænkte jeg. Nu skifter det. Tidligere kunne der blive kigget lidt skævt til én, hvis man sad med sit håndarbejde i bussen, og nu var der efterspørgsel på noget hjemmestrikket«.

Helle Mogensen er forstander på Skals Højskole og følger interessen for syning, strik, broderi, farvning, vævning og alt, der ligner, helt tæt på. Hun har været på skolen siden 1996 – som forstander fra 2004 – og oplever, at eleverne strømmer til, og at mange gerne vil lære håndarbejdet fra bunden.