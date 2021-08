Tuborgs 'dame' smider bakken - men det betyder ikke, at hun har »lyst til at blive voldtaget senere på natten«

I mere end 25 år har hun haft travlt med at servere og opvarte.

Med ølbakke i hånden og svaj i hoften har silhuetten af ’den gyldne dame’ prydet flaskerne med Guld Tuborg, men nu er bakken droppet, og kvinden på etiketten har fået en kølig håndbajer.

I ligestillingens navn er hun blevet inviteret med til festen.

»Vi har gentænkt designet og efter nøje overvejelse fjernet serveringsbakken og i stedet givet hende en øl i hånden. Det har vi gjort, fordi vi ønsker at illustrere en moderne kvinde, der er med til festen på sine egne præmisser«, skriver Michelle Lægdsgaard Larsen, som er brand manager hos Tuborg, i en pressemeddelelse.

Tuborg forklarer, at man i forbindelse med redesignet har været i dialog med flere meningsdannere og organisationer med ekspertise i kønsopfattelser og ligestilling.

Deriblandt Kvinfo og Dansk Kvindesamfund.

»Nu drikker kvinden den øl, hun har lyst til. Hun er et aktivt menneske, og jeg synes, det passer godt ind i samtalerne om, at man gerne må bære en kort bluse, hvis man har lyst til det, og kysse en, hvis man har lyst til det. Det betyder ikke, at man har lyst til at blive voldtaget senere på natten,« siger presse- og kommunikationschef i Kvinfo, Mai Rasmussen, til Jyllands-Posten.

»Ta’ mig efter filmen«

Det var den fynske model Annette Strøyberg, der i 1950’erne lagde figur til ‘Tuborgs guldpige’ i reklamer og på papskilte i butikker verden over. I anledningen af Guld Tuborgs 100-års jubilæum i 1995 valgte man at introducere kvinden med ølbakken i hånden på etiketten.

Året efter kom en nedringet kvindekrop vuggende hen over skærmen i en reklame for Guld Tuborg, som sluttede med teksten: »Ta’ mig efter filmen«.

Nu er serveringsbakken droppet, men kvindekroppen bliver på etiketterne, forklarer Tuborg.

Brand manager Michelle Lægdsgaard Larsen har fortalt, at ingen af de eksperter, som Tuborg har været i dialog med, foreslog helt at droppe ’gulddamen’.

»Det er helt naturligt, at gulddamen følger med tiden, og det er ikke første gang, vi justerer lidt på designet. Men vi gør det ikke uden stor respekt for brandets historie, som er både kendt og elsket i den danske befolkning«, skriver Michelle Lægdsgaard Larsen.

Redesignet af etiketten kommer i forbindelse med lanceringen af en ny Guld Tuborg-øl med passionsfrugt. Hvorvidt passionsguldbajer vil blive kendt og elsket af danskerne, må tiden vise.