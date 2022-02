En kaffekande og en stol blev afgørende for dansk lov om ophavsret

En kaffekande og en stol har banet vejen for, at dansk design i dag er omfattet af loven. Et nyt designnævn, der går i luften i disse dage, skal sørge for færre retssager mellem designere og kopister, som den mellem keramikeren Anne Black og Netto.