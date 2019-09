John Travolta flopper igen totalt i biffen

Thrilleren ’The Fanatic’ med John Travolta i hovedrollen har i nogle biografer solgt billetter for mindre end 10 dollars i sin åbningsweekend.

Hawaii-skjorten, rygsækken og den døde frisure har tilsyneladende ikke været nok til at sælge billetter til John Travoltas nye thriller, ’The Fanatic’.

Det tegner til at blive fjerde gang i træk, at Travolta medvirker i en film, der økonomisk ender som en fiasko, skriver The Hollywood Reporter.

Det viser de første salgstal fra filmens åbning i den forlængede Labor Day-weekend.

I fredags indspillede ’The Fanatic’ kun 3.152 dollars i 52 biografer i USA. Det kan ifølge The Hollywood Reporter betyde, at filmen kun indspiller omkring 15.000 dollars i løbet af hele den forlængede weekend. I en håndfuld biografer lavede filmen en omsætning på under 10 dollars.

I indie-thrilleren ’The Fanatic’ spiller Travolta Moose, en fan, der er besat af actionfilmstjernen Hunter Dunbar. Også anmelderne har givet filmen, der er instrueret af Limp Bizkit-forsangeren Fred Durst, en hård medfart.

’The Fanatic’ vises kun i et mindre antal biografer, før den 6. september bliver tilgængelig digitalt. Alligevel har filmen fået en dårligere åbingsweekend end Travoltas ’In a Valley of Violence’ fra 2016 og ’Killing Season’ fra 2013, der også begge fik premiere i biograferne og på Video On Demand, VOD, samtidig.

John Travolta insisterede derfor på, at hans seneste film, ’Gotti’ fra 2018, fik en mere traditionel premiere i biografierne, men ifølge The Hollywood Reporter hjalp det ikke.

Filmen, der blev instrueret af Kevin Connolly, indspillede 1,8 millioner dollars i 502 biografer i sin åbningsweekend og endte med at indspille kun 4,3 millioner dollars i USA, hvilket er det værste resultat nogensinde for en film med Travolta i hovedrollen, skriver Hollywood Reporter.

Sidste gang, Travolta medvirkede i et kommercielt hit, var i ’Hairspray’ fra 2007.