Jubilæum: John Travoltas billige diskohabit satte gang i festen i 70'erne På lørdag er det 40 år, siden ’Saturday Night Fever’ fik premiere i Danmark. Filmen udløste en regulær disko-feber og ikke mindst meget stramme bukser og hvide jakkesæt.

Dj’en på diskotek 2001 Odyssey rammer tiden lige på kornet, da han skruer lidt ned for ’Disco Inferno’ med The Trammps og griber mikrofonen og siger: »I like that polyester look«.

Scenen er et af mange ikoniske indslag i filmen ’Saturday Night Fever’, der for præcis 40 år siden landede i Danmark og satte gang i en regulær diskofeber. 21. april 1978 åbnede musikfilmen i tre biografer i København plus i Aalborg, Aarhus og Vejle og spredte sin musik, dans og stil til et stort publikum. Diskokulturen eksisterede allerede inden ’Saturday Night Fever’, men filmen gjorde fænomenet bredt.

FAKTA SATURDAY NIGHT FEVER 4 måneder efter den amerikanske premiere nåede ’Saturday Night Fever’ til Danmark og fik premiere fredag 21. april 1978. Anmelderne var delt: Var det kommerciel ondskab eller bare god underholdning? Århus Stiftstidende skrev efter premieren om »en smart og lækker og udspekuleret film. Det må vel i sagens natur være en dårlig film? Nej! Ikke i dette tilfælde, for filmen er ærlig og giver sig ikke ud for at være noget, den ikke er«. Men det var ikke alle, der købte diskodrønet. Disko var ikke politisk korrekt, ville man sige i dag, og det skinnede igennem i den mest kritiske anmeldelse af filmen. Den stod i avisen Aktuelt, hvor anmelder Kaj Gosvig i ægte 70’er-stil skrev om »denne glitrende tomhed og livsillusion, som findes i diskoteksmiljøet«. Vis mere

Helt centralt i fortællingen står John Travolta som Tony Manero, en arbejderklasseknægt fra Brooklyn, der bruger hverdagen i en farvehandel, men lever for aftnerne på dansegulvet. Helst klædt i det seneste polyester-look.

Filmens kostumer kom til at danne skole, og de fleste af os behøver bare se omridset af en mand, der peger skråt op i luften, klædt i hvidt jakkesæt for at tænke på Travolta og lørdagaftensfeber.

Det oser af klasse, men selve jakkesættet var faktisk noget billigt stads købt som stangvare i en lokal herretøjsbutik. ’Saturday Night Fever’ var en lowbudget-film indspillet for 6 millioner dollars (den tjente 300 mio. i biograferne), og kostumieren Patrizia Von Brandenstein havde kun råd til cheap suits. Til gengæld fik hun overbevist instruktøren John Badham om, at jakkesættet i den sidste afgørende dansescene skulle være hvidt. Han var ellers motiveret for 70’er-modefarverne sort eller beige.

Den hvide farve gav klarhed på det kulørte blinkende dansegulv, og senere – når man ser Travolta tage the subway til Manhattan – står det i skarp kontrast til togets graffiti-overmalede vægge.

Synlig seksualitet

Det originale hvide jakkesæt findes endnu, men det er ikke offentligt kendt, hvem der ejer det. Allerede i 1978 blev diskohabitten solgt først gang – for 14.000 kroner. Den nuværende ejer købte det på Sotheby’s auktioner i 1995 og betalte næsten 1 million kroner for jakke, vest og bukser.

Den anonyme køber var en af de mange, der som ung så ’Saturday Night Fever’.

Det gav stor mening for mig at se John Travoltas ritualer, når han udvælger sit tøj, inden han skal i byen Nuværende ejer af Travoltas diskohabit

»Det gav stor mening for mig at se John Travoltas ritualer, når han udvælger sit tøj, inden han skal i byen«, fortalte ejeren i kataloget til udstillingen ’Hollywood Costume’ på Victoria & Albert Museum i London.

Her blev sættet udstillet i 2012 som et symbol på en tid.

Jakkesættet var et af flere look, som Travolta/Manero udødeliggjorde. Fælles for dem alle er, at de er bygget op omkring meget stramme bukser og sendte et vigtigt signal om en ny manderolle. Det forklarer Niels Henrik Hartvigson, ekstern lektor i film- og medievidenskab ved universiteterne i København og Aarhus.

»Bukserne havde brede ben, men sad enormt stramt omkring hofterne og i skridtet. Man kunne se mænds og kvinders former, og meget lidt var overladt til fantasien. Med sådan et par bukser er man påklædt, men utrolig nøgen. Det var ikke alle, der kunne gå i det tøj, men hvis man kunne, var det helt fantastisk«.