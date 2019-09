»Jeg frygtede at få et blackout«: Tysk advokat har trænet 'Hvem vil være millionær?' i 15 år. I mandags deltog han endelig

»Jeg frygtede at få et blackout«:

Hvad vil ville du bruge præmien på 1 million kroner, hvis du gik hele vejen i tv-programmet ’Hvem vil være millionær?’. Et nyt jakkesæt? En rejse til Australien? Ville du donere pengene til en organisation, der arbejder for at beskytte den svalelignende mursejler? Eller ville du give dit quizstudie – som du selvfølgelig har i din kælder – en gennemgribende makeover?

Mulighederne er mange, og spørgsmålet er hypotetisk for de fleste. Der er dog en tysk advokat, som har gjort alt dette. 35-årige Jan Stroh fra Hamborg har netop vundet den tyske udgave af quizshowet ’Wer Wird Millionär?’. Og det er næsten på plads med et ’endelig’ her.

Jan Stroh er gået længere end de fleste quizdeltagere i programmet, der vises i mere end 50 forskellige lande: Han har trænet i 15 år for at kunne nå frem til millionspørgsmålet og ikke mindst svare rigtigt på det. Nede i sin kælder har han bygget sit eget quizstudie med lydeffekter og sejrskonfetti for simpelthen at forberede sig selv på den dag, hvor han skulle deltage i programmet. Det skriver The Guardian.

»Det, at jeg har brugt næsten 16 år på at genopføre programmet i mit eget quizstudie – med svarknapper og klokkelydeffekter – gav mig på alle måder en fordel. Og selvfølgelig var begejstringen stor, især fordi jeg har ansøgt om at blive deltager så mange gange. Jeg frygtede at få et blackout, da jeg endelig sad over for Herr Jauch (programmets vært, red.) i virkeligheden«, fortæller vinderen til den tyske avis Bild.

Eksamen i ’Hvem vil være millionær?’

Jan Stroh deltog i ’Wer Wird Millionär?’ mandag i dets 20-års jubilæumsshow som tak for hans loyalitet og trofasthed over for programmet. Til værten Günther Jauch skal han angiveligt have sagt, at han har set alle 1.407 programmer, der er blevet vist på tysk tv.

Det har kun været muligt for ham at vinde, fordi han som ung formåede at undgå diverse familiekomsammener til fordel for at se quizprogrammet. Han terpede spørgsmålene og svarene, som skulle han til eksamen, således at han kunne dem i søvne. Derudover inviterede han hyppigt sine venner forbi til quizaftener, hvor de skiftedes til at agere deltager og vært – simpelthen for at være klædt bedst muligt på til den store dag, som resulterede i en præmiesum svarende til knap 7,5 millioner kroner.

Og det var først efter det næstsidste spørgsmål, at hans skuldre faldt ned, fortæller han til den tyske avis. Det var tanken om de mange træningsaftener i hans kælder, der fik ham til at slappe af, inden den ’rigtige’ glimmerkonfetti dalede ned omkring ham:

»Jeg tænkte: Alting skal nok gå, hvis jeg bare forestiller mig, at det er en helt normal quizaften i min kælder«.