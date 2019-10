Psykotisk skurk begejstrer de danske anmeldere

De danske anmeldere er begejstrede for skurkefilmen ’Joker’.

Med fem ud af seks stjerner sender Berlingskes anmelder Kristian Lindbjerg store roser af sted mod hovedrollen, Joaquin Phoenix, der spiller den psykotiske skurk Jokeren, der er kendt fra Batman-universet.

»Alt i skuespillerens nærmest selvdestruktive mestring af rollen, fra hans hærgede skeletale fremtoning til hans medynkvækkende tvangsneurotiske latter, hver detalje skaber et menneske, der får Heath Ledgers oscarbelønnede Joker til at ligne et harmløst indslag til en børnefødselsdag, skriver Kristian Lindbjerg.

Jyllands Posten, B.T. og Filmmagasinet Ekko stemmer i med fem ud af seks stjerner.

Thomas Brunstrøm fra B.T. mener, at komitéen, der skal uddele de berømte Oscar-statuetter i februar, ligeså godt kan indgravere Joaquin Phoenix’ navn allerede nu i prisen for bedste mandlige skuespiller.

»Han er ganske enkelt mageløst god. Det er eminent filmhåndværk, skriver Thomas Brunstrøm.

Avisen Danmark går hele vejen og giver filmen topkarakter med seks ud af seks stjerner.

Politiken og Soundvenue er anderledes tilbageholdende med roserne og giver ’kun’ fire ud af seks henholdsvis hjerter og stjerner.

Politikens anmelder Joakim Grundahl er enig i, at Phoenix’ præstation er vild.

Han mener dog, at filmens instruktør, Todd Phillips, har fået lige lovlig meget inspiration fra Martin Scorseses mesterværk ’Taxi Driver’ fra 1976 og ’The King of Comedy’ fra 1982. Og det går ud over Phoenix’ rolle.

»Filmen begynder efterhånden at ligne et citat.

» Det er stadig en enestående præstation, men det ansigt havde stået stærkere i filmhistorien med en mere præcis dosering i en film med flere udsving i den dramatiske kurve.

Soundvenues anmelder Lise Ulrich er enig i, at det tangerer plagiat.

’Joker’ kan ses i biografer landet over fra 3. oktober.

ritzau