'Bohemian Rhapsody'-instruktør skal instruere film om Bee Gees

Du kan sikkert nynne med på ’How Deep is Your Love, ’More Than a Woman’ og ’Night Fever’. Men vidste du, at de ikoniske disconumre til ’Saturday Night Fever’ blev griflet ned over en weekend på et hotelværelse i Frankrig?

En ny film om en af historiens mest succesrige poptrioer, Bee Gees, er undervejs og vil fortælle historien om de tre brødre Barry, Robin og Maurice Gibb, der solgte mere end 220 millioner plader som konger på disco-dansegulvet.

Paramount Pictures har købt rettighederne til hele bagkataloget af falsetsange og kan derfor vælge og vrage blandt de mange evergreens til den kommende biopic.

Queen, Elton og Bee Gees

Filmselskabet har allieret sig med produceren bag Queen-filmen ’Bohemian Rhapsody’, Graham King, for at skabe en storfilm ud af Bee Gees. Det kan vise sig at være en rigtig god investering, for popstjerner sælger biografbilletter og vinder priser, har det vist sig.

Filmen om Freddy Mercury og resten af Queen løb med 4 Oscars. Og Elton John-eposet ’Rocketman’ har i den seneste tid bevist sit værd som trækplaster i biografsalene.

Store hitmageres biopics byder på dramatiske livsforløb og – ikke mindst – sange, biografgængerne kan stampe i takt til og nynne med på, når den store lyd brager ud af Dolby-systemet i biografsalen.

Så det synes oplagt nu at gribe fat i brødrene Gibb, der solgte millioner af og samtidig led hårde skæbner som følge af skilsmisser, intern misundelse, stofmisbrug og tidlige dødsfald i familien.

Det er kun storebror og falset-frontmand Barry Gibb, der stadig er i live. Han optrådte senest ved Glastonbury Festival i England sidste år, hvor han fik en storslået modtagelse af publikum.