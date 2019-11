»Meget usmageligt og totalt uunderbygget«: Tidligere pressechef for det britiske kongehus er rystet over »sladder« i populær Netflix-serie

Netflix opfører sig uanstændigt, når det antydes, at dronningen af England skulle have været utro. Det mener en tidligere pressechef for det britiske kongehus.

I den nyeste sæson af Netflix’ hitserie ’The Crown’ antydes det, at dronning Elizabeth II muligvis havde en affære med lord Porchester, der stod for hendes væddeløbsheste.

Og at komme med gisninger om, at monarken skulle have været utro, er »meget usmageligt og totalt uunderbygget«, siger den tidligere pressechef for det britiske kongehus Dickie Arbiter.

Til det britiske medie The Times fortæller han, at »Dronningen er den sidste person i verden, der nogensinde ville overveje at kigge efter en anden mand«.

»Det er ikke bare upræcist – det er sladder, der har drevet rundt i årtier. Og det rummer absolut ingen substans«, fortsætter han.

Prinsesse i undertøj

Dronning Elizabeth II havde ganske vist et meget nært forhold til lord Porchester frem til hans død i 2001.

Men selv om en årelang tur rundt i Europa for at se på heste måske fremstilles mere romantisk i Netflix-serien, end den var, og selv om skuespiller Olivia Colman hengivent kalder ham Porchie, er der aldrig blevet afdækket et romantisk forhold af nogen art.

»’The Crown’ er fiktion«, siger den tidligere pressechef. Alligevel er han bange for, at seriens popularitet og handlingens konstante sammenblanding af fiktion og fakta vil betyde, at folk tror på dele som affæren.

Sæson 3, der har premiere 17. november, er også blevet kritiseret for i en version af historien om prins Charles og affæren med Camilla Parker Bowles at vise prinsesse Anne i frækt undertøj og prinsesse Margaret, der tager en overdosis medicin.

Hovedforfatter Peter Morgan har desuden sagt, at han flere gange om året mødes med »højtstående personer« i det britiske kongehus for at diskutere mulige historier. Det har kongehuset afvist.