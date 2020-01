Instruktøren bag 6-hjertet mesterværk: »Det er på lugten, at de rige koreanere adskiller sig fra de fattige«

Blå bog

Bong Joonho

Bong Joonho, skrives også Bong Joon-ho og Joon-ho Bong, man skal bare beslutte sig.

Sydkoreansk filminstruktør, f. Daegu, 50 år.

Sidste skud på en lang gren af agtede kunstnere.

Tog hovedfag i sociologi ved universitetet, men realiserede siden sin filmdrøm med et toårigt program ved filmakademiet.

Han var en af fire forfattere, der blev krediteret for filmen ’Phantom: The Submarine’ (1999), en film, der på mange måder var typisk for alt det bedste og mest karakteristiske ved koreansk film.

Den handler om det, de fleste ubådsfilm gør, nemlig en yngre officer, der sætter en vanvittig kaptajn fra bestillingen, inden denne når at starte Tredje Verdenskrig, men efter borgerkrigen i dybet fosser vandet ind, vores unge helt er den eneste stadig i live, men filmen vil ikke stoppe og udvikler sig til én lang lyrisk udstanset ode til evigheden og livet, der ebber ud. Lars von Trier, eat your heart out!

’Memories of Murder’, den film, der er mange menneskers yndlingsfilm fra Sydkorea, var Bong Joonhos anden film og blev fulgt op af den prægtige, skælmske monsterfilm ’The Host’ og den suggestive, rislende uhyggelige gyser ’Mother’.

’Snowpiercer’ og ’Okja’ var stort anlagte internationale produktioner med kraftige allegoriske islæt og stjerneskuespillere.





Vis mere