Garvet filmmand bliver leder af Filmby Aarhus

Filmproduceren Ronnie Fridthjof flytter tilbage til Aarhus som ny leder af Filmbyen. Han vil sikre, at fremtidige talenter ikke behøver at rejse til København.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Det bliver en garvet mand i filmbranchen, den 44-årige Ronnie Fridthjof, som fremover skal stå i spidsen for Filmby Aarhus.

Ronnie Fridthjof har produceret over 20 større dokumentarfilm, komedier og tv-serier og er blandt andet kendt for film som ’Blå mænd’, ’I krig og kærlighed’, ’Alle for én’-trilogien og dokumentarfilmen ’Armadillo’, som vandt flere danske og internationale priser.

I 2013 modtog han den danske IB-pris, der gives af Danske Filminstruktører til en person, der har gjort en særlig indsats for den danske filmindustri. Ronnie Fridthjof har siden 2000 haft eget produktionsselskab, Fridthjof Film A/S, men det forlader han nu for ikke at blande kasketterne. Filmselskabet får dermed også ny direktør: Toke Rude Trangbæk, som i dag er direktør i Postyr Postproduktion ApS. Han har været medejer af moderselskabet Fridthjof Film A/S gennem femten år.

Ronnie Fridthjof overtager en velsmurt filmmaskine på Aarhus Havn. Filmbyen huser over 80 film- og medievirksomheder samt to professionelle filmstudier. Her er filmuddannelser, erhvervspark og talentudvikling, og i februar åbner Filmby 3, et stort nybyggeri med over 4.000 kvadratmeter, hvoraf 80 procent på forhånd er udlejet.

Ronnie Fridthjof vil ikke på forhånd fremlægge store programpunkter, men understreger, at han vil være med til at sikre, at »fremtidige Ronnier« vil kunne blive i Aarhus: Da Fridthjof selv blev uddannet fra Den Europæiske Filmskole i Ebeltoft, måtte han flytte til København for at være del af et filmmiljø.

Nu er der optur i branchen, og det afspejles i Filmby Aarhus’ aktiviteter.