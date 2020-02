Nyt vidne i Weinstein-sagen: Han spærrede mig inde på et badeværelse

»Det her er, hvad alle skuespillerinder gør for at nå videre«, sagde en masturberende Harvey Weinstein ifølge et nyt vidne i sagen mod filmproduceren.

Mere end 80 kvinder har anklaget filmproduceren Harvey Weinstein for seksuelle overgreb.

Onsdag var det tid til, at den 30-årige Lauren Young skulle vidne om sin oplevelse med den nu 67-årige mand, der erklærer sig uskyldig i anklagerne.

Hun fortalte i retten, at Harvey Weinstein i februar 2013 spærrede hende inde på et hotelbadeværelse i Beverly Hills og onanerede foran hende, mens han tog på hendes bryster. Imens han fortalte hende, at »det her er, hvad alle skuespillerinder gør for at nå videre«.

Det skriver Reuters.

Den aktuelle sag mod Weinstein handler om voldtægt af skuespilleren Jessica Mann og et seksuelt overgreb begået mod den tidligere produktionsassistent Mimi Haleyi. Anklagerne havde indkaldt Lauren Young som et vidne, der skal underbygge beskrivelserne af Weinsteins karakter og et mønster af dårlig opførsel.

I sit vidneudsagn fortalte model og skuespiller Young, at hun mødte filmmogulen til en Oscar-fest i 2012 og siden blev inviteret med til et møde med ham. Hun forventede, at det skulle handle om et filmmanus, men i stedet førte Weinstein hende ud på badeværelset i sit hotelværelse, klædte sig af og sagde, at de måtte tale sammen, mens han tog et bad.

»Jeg følte mig så fanget, og jeg var i chok« Lauren Young, vidne.

»Jeg følte mig så fanget, og jeg var i chok«, sagde Young.

Weinstein lynede hendes kjole op, trak den ned og begyndte at befamle hendes bryster med den ene hånd, mens han onanerede med den anden. Young sagde nej gentagne gange. Han slap hende først, efter han havde ejakuleret.

En udlægning, som Weinstein endnu ikke har forholdt sig til.

»Han har magt«

Under afhøringen spurgte advokaterne ind til, hvordan Weinsteins kønsdele så ud.

»Det så ud, som om den havde været skåret af og syet på igen. Ikke et normalt ar fra en omskæring. Noget så ikke normalt ud«, sagde Young.

Weinsteins advokat har påpeget, at kønsdelene er blevet et emne i sagen for at udskamme Weinstein, mens anklagerne mener, at detaljerne om Weinsteins kønsdele omvendt bekræfter vidnernes beretninger.

Et andet vidne, Jessica Mann, har blandt andet beskrevet kønsdelene som »deforme«, og sagt, at han ligner et brandoffer med ekstreme ar, mangler testikler, og at det ser ud, som om han har en vagina.

Der har tidligere også været fremlagt billeder af Weinsteins kønsdele i retssagen.

Lauren Young meldte ikke sagen til politiet i 2013.

»Han har magt, og jeg var bange«, forklarede hun i retten ifølge USA Today.

Weinstein er tiltalt for seks forbrydelser, inklusive voldtægt og overgreb. Han har erklæret sig ikke skyldig og nægter alle anklager om ufrivillig sex.