»Det var for forudsigeligt, for hvidt og for kedeligt«: Oscar-showet har aldrig haft færre seere

»Det var for forudsigeligt, for hvidt og for kedeligt«:

Årets Oscarduddeling søndag aften fik sit mindste publikum nogensinde.

23,6 millioner seere kiggede med, da ABC søndag aften transmitterede showet, hvor den sydkoreanske film ’Parasite’ som den første ikke-engelsksprogede film i prisuddelingens 92 år lange historie vandt prisen som bedste film.

Det er seks millioner færre seere end i 2019. Og tre millioner færre end i 2018, som indtil søndag havde bundrekorden, skriver The New York Times.

Seertallene inkluderer ikke de seere, der streamede programmet, og seertallene til tv-begivenheder er generelt faldende, fordi folk i stedet streamer programmerne, når det passer dem.

Oscaruddelingen er desuden de to seneste år blevet vist uden en vært. New York Times gætter på, at det også kan være for meget, at der vises reklamer i 40 minutter af den tre en halv time lange transmission.

Selv skriver ABC, at det kan have været en medvirkende faktor, at showet blev sendt tidligere på året end normalt. Men tv-netværket citerer også grundlæggeren af Goldderby.com – et website, der skriver om prisuddelinger – for en anden forklaring:

»Det var for forudsigeligt, for hvidt og for kedeligt. Den eneste overraskelse var ’Parasite’, og gennemsnitsseeren har ikke set den og var derfor ikke følelsesmæssigt engageret«, siger Tom O’Neil fra Goldderby.com ifølge ABC.

Showet er stadig den mest sete amerikanske prisuddeling. For to uger siden havde Grammy-uddelingen ligeledes det laveste antal seere i 12 år, men mistede kun fem procent af sit publikum, skriver New York Times. Da Emmy-uddelingen blev vist på Fox i september var det med et fald i seere på 32 procent, skriver The Hollywood Reporter.

I 2000’erne har Oscaruddelingen de fleste år haft mellem 35 og 45 millioner ssere og har ofte været årets næstmest sete tv-program, kun overgået af SuperBowl. Så sent som i 2015 havde Oscaruddelingen 37,3 millioner seere, skriver ABC.