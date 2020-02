Netflix-serie stiller spørgsmål om skyld: Sagen om Malcolm X's mord kan blive genåbnet

Ny Netflix-serie påviser så mange usikkerheder i en gammel, spektakulær mordsag, at retten i New York nu overvejer at tage den op igen.

En ny tv-serie har stillet så mange spørgsmål til rettergangen efter Malcolm X’ mord i 1965, at distriktsadvokaten i New York overvejer at tage den over 50 år gamle sag op igen.

Det skriver The Guardian.

Det er en Netflix-serie i seks dele, ’Who Killed Malcolm X’, der har sat nye spørgsmålstegn ved skyldsspørgsmålet i sagen om mordet på borgerretsforkæmperen, som blev skudt i Harlem i februar 1965.

Tre mænd blev dømt og fængslet for mordet. Den ene, Mujahid Abdul Halim, tilstod, de to andre gjorde det aldrig, men alle blev dømt.

Netflix-dokumentaren rejser flere teorier, blandt andet at hvide nationalister skulle have udført mordet, og at FBI stod bag. Men derudover kaster serien lys på et mangelfuldt bevismateriale, ligesom den betoner, at de to mænd, der nægtede sig skyldige, ikke stod alene: Også ham, der skulle forestille at have været i ledtog med de to, Mujahid Abdul Halim, sagde, at de to ikke havde haft med mordet at gøre.

Ifølge Netflix-serien skulle en civilretsadvokat være i besiddelse af FBI-dokumenter, der støtter Halims udlægning.

De mange usikkerheder i datidens rettergang gør nu, at distriktsadvokaten i New York gennemgår sagen med henblik på eventuelt at åbne den igen.

Malcolm X kæmpede de sortes sag som også Martin Luther King, men i modsætning til Kings fokus på ikke-vold mente Malcolm X, at en undertrykt race må forsvare sig selv med alle midler, og han delte vandene: For nogle var Malcolm X en forgudet forkæmper for en undertrykt del af menneskeheden. For andre en hadprædikant for Nation of Islam, en islamisk bevægelse for afroamerikanere, som Malcolm X blev en del af. Også den dømte Mujahid Abdul Halim var med i bevægelsen, som Malcolm X trådte ud af i 1964 efter skarp uenighed.