Det er intet mindre end fremragende underholdning, som selv ikke den mest DR-fjendske DF’er kan have noget imod

Fakta

Fem eksempler på danmarkshistorie på DR

​

Den gammeldags

Danmarkshistorie: Med Erik Kjersgaard, 1982 ​

Det er med velberåd hu, må man gå ud fra, at programserien med den joviale magister Kjersgaard hedder ’Danmarkshistorie’ og ikke ’Danmarks Historie’. For det er en fortællende affære, hvor diverse bygninger, fund og artefakter gennem Kjersgaards sonore og tillidvækkende stemme præsenterer fortiden for tv-seerne. Forbilledet er nok Palle Laurings højskolehistorieskrivning, men billedsiden er mere omfattende. Som en illustreret lydbog anno dazumal.

Verden set fra Rådhuspladsen

Gamle Danmark: Med Paul Hammerich, 1983​

Midt i en krisetid med ungdomsarbejdsløshed, økonomisk underskud og et Danmark under højredrejning kunne tv-seerne lørdag aften forlyste sig med den folkekære skribent Paul Hammerich som kolportør af velfærdssamfundets opbygning fra befrielsen og frem. En letløbende og eminent velskrevet fortsættelse til ’Matador’ – som Hammerich sør’me også havde været med til skrive – med både krog i datiden og Krag ved roret.

Med hakke, skovl og spade

De graver – 1988​

Piet van Deurs var i årtier fortidens mand på tinge i Danmarks Radio. Mange vil huske ham for replikken »det mere end snerper« fra programserien ’Hvad er det?’, hvor eksperter skulle tid- og stadfæste genstande fra meget gamle dage, men det var hans serie med arkæologiske eksperter fra danske museer, der for alvor tog ved. Her gik formidling og ekspertise op i en enhed, der i vore dage kun ses på DK4.

Spredt anekdotisk fægtning

Husker du? – 2008​

Man går på hugst i rigsradiofoniens bugnende arkiver fra dengang, det var før. Man hyrer en speaker med en god stemme, og så går det ellers over stok og sten, så folk foran skærmene kan sidde og erindre eller undres over, hvordan det faktisk var, folk talte og så ud i Danmark for ikke så frygteligt længe siden. Aldeles uformidlet, men voldsomt vedkommende i sit detaljemættede nærvær. Don’t tell it, show it.

Den moderne mesters greb

Historien på vrangen, 2020​

Det er faktisk en underdrivelse af betegne Liv Thomsen som sin generations svar på Erik Kjersgaard. For hun er meget mere end det. Hendes personligt farvede og fagligt dygtige formidling af historie i almindelighed og kulturhistorie i særdeleshed er i en klasse for sig. Med litteratens blik for verden som en myriade af tekst og fortællinger underholder og oplyser hun, så det er en fornøjelse. Ikke kildekritisk, men engageret og med en faible for det skæve.





Vis mere