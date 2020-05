Programmet er offentliggjort: Se eksklusive film og foredrag med ikoniske filmskabere på gratis YouTube-festival

Automatisk oplæsning

Coronakrisen har aflyst filmfestivaller verden over, men branchen har været hurtig til at finde onlinealternativer til det klassiske format, som for eksempel den danske dokumentarfilmfestival CPH:DOX, der blev afholdt online med stor succes.

Det nye onlineformat har ligeledes inspireret Tribeca Enterprise og YouTube, der sammen står bag den gratis online filmfestival ’We are One: A Global Film Festival’, der begynder i morgen.

I 10 dage fra 29. maj til 7. juni bliver der på YouTube streamet over 100 film - heraf 13 verdenspremierer - fra nogle af de største filmfestivaler inklusive Berlin, Cannes, Toronto, Tribeca og Venedig.

Filmene stammer fra 35 lande, og der er et bredt udvalg af spillefilm, dokumentarfilm og kortfilm på programmet. Blandt andre kortfilmen ’The Iron Hammer’ om den legendariske kinesiske volleyballspiller og træner ’Jenny’ Lang Ping, ’ spillefilmen ’Amreeka’ om en palæstinesisk alenemor og søn, hvis amerikanske drøm i Illinois bliver knust af racisme, og Mati Diop’s kortfilm ’Atlantiques’ - en historie om en ung drengs tragiske migrationsrejse gennem Senegal.

Hele programmet ligger tilgængelig på filmfestivalens hjemmeside.

Udover filmene kan man opleve virtuelle foredrag med ikoniske instruktører som Francis Ford Coppola og Steven Soderbergh. Også den tredobbelte oscarvindende ’Parasite’-instruktør Bong Joon-ho giver en virtual talk i løbet af festivalen.

»I en tid, hvor filmbranchen har været særligt hårdt ramt, kan dette initiativ forhåbentlig være et plaster på såret. Det giver i hvert fald filmentusiaster fra hele verden mulighed for at opleve filmkunst fra øverste hylde. Og så håber vi i øvrigt at bruge festivalen til at rejse yderligere midler til kampen mod Covid-19«, siger kommunikationschef hos Google Danmark -, Jesper Vangkilde i en pressemeddelelse fra Google, der ejer YouTube.

Festivalen kan streames gratis og reklamefri på YouTube, men arrangørerne bag opfordrer til, at man donerer penge til velgørende organisationer til bekæmpelsen af coronavirus gennem donationsmenuer ved hver visning.

Pengene vil gå til organisationer som WHO, Unicef, Red Barnet og Læger Uden Grænser, med flere.