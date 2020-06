Ikonisk filmklassiker fjernes fra HBO, mens Netflix fjerner populært sketchshow

Automatisk oplæsning

Den britiske sketchserie ’Little Britain’ er blevet taget af Netflix og alle britiske streamingplatforme, herunder BBC’s tjeneste Iplayer.

Karaktererne i den prisbelønnede serie skabt af David Walliams og Matt Lucas er ofte minoriteter. For eksempel optrådte David Walliams i serien med blackface i rollen som den sorte kvinde Desiree DeVere.

Fra BBC’s side handler valget om at fjerne serien fra Iplayer om, at »tiderne har ændret sig«, oplyser en talsperson.

Netflix vil ikke kommentere, hvorfor de har fjernet ’Little Britain’ fra tjenesten, men bekræfter over for den britiske avis The Guardian, at serien er fjernet fra streamingtjenesten. Det samme er komikerparrets anden serie ’Come Fly With Me’.

I 2017 udtalte den ene halvdel af makkerparret, Matt Lucas, at han ikke ville lave ’Little Britain’ på samme måde i dag.

»Hvis jeg kunne gå tilbage og lave ’Little Britain’ igen, ville jeg ikke lave de jokes om transvestitter. Jeg ville ikke spille sorte karakterer«, sagde Lucas ifølge BBC.

»Jeg ville ønske, jeg vidste, hvad jeg ved nu«

Tv-serien er ikke den eneste, der har været til diskussion, siden diskussionen om racisme i USA og resten af verden blussede op, efter endnu en sort mand blev dræbt af politiet i USA.

Martha Kauffman, der er en af skaberne bag den ekstremt populære og kendte tv-serie ’Venner’, deltog for nylig i en paneldebat, hvor hun med tårer i øjnene sagde, at hun fortrød nogle af de valg, hun tog i arbejdet med ’Venner’.

Serien, der oprindelig løb over tv-skærmene fra 1994 til 2004, er før blevet kritiseret for mangel på diversitet.

»Jeg ville ønske, jeg vidste, hvad jeg ved nu«, siger Martha Kauffman i debatten med gråd i stemmen.

Også HBO har reageret på situationen i USA. Streamingtjenesten HBO Max har midlertidigt fjernet filmklassikeren ’Borte med blæsten’ på grund af filmens racistiske skildringer.

Ifølge NBC News oplyser streaminggiganten, at ’Borte med blæsten’ vil komme tilbage på tjenesten igen, og at den vil blive bragt med en diskussion af dens historiske kontekst og en fordømmelse af de racistiske skildringer i filmen.