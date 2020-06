2 hjerter: Hvis jeg var en fattig mand fra New York, ville jeg blive provokeret over Lone Scherfigs privilegieblinde prædiken til et prøvet folk

Med et sukkerromantisk billede af Manhattan vil Lone Scherfig minde newyorkerne om at elske hinanden trods økonomisk ulighed og sociale spændinger. Men ’The Kindness of Strangers’ er et melodrama af bredspartlede følelser i flødeskum, som man forlader med hårdt hjerte uden at tro på næstekærligheden.