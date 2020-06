Filmklassiker er tilbage på stor streamingtjeneste efter racistiske beskyldninger

Automatisk oplæsning

Filmklassikeren ’Borte med blæsten’ fra 1939 er vendt tilbage til den amerikanske streamingtjeneste HBO Max efter midlertidigt at være blevet fjernet på grund af dens racistiske skildringer.

Den har nu fået en såkaldt disclaimer, der blandt andet oplyser om, at filmen »benægter slaveriets rædsler«.

Derudover bliver den ledsaget af to videoer, der diskuterer filmens historiske fremstillinger og kontekst.

Det skriver The Guardian.

Normalt tager det 3 timer og 44 minutter at se filmen, der er baseret på Margaret Mitchells roman fra 1936 med den engelske titel ’Gone With the Wind’, men nu kommer det altså til at tage noget længere tid, hvis man vil have de nye videoer med.

En af videoerne er en paneldiskussion, der varer en time og drøfter filmens »komplicerede arv«.

Filmen, der handler om 16-årige Scarlett O’Hara (Vivienne Leigh), datter af en plantageejer, er et romantisk drama.

Den udspiller sig i Atlanta i sydstaten Georgia under den amerikanske borgerkrig, hvor bomuldsplantager var baseret på slavearbejde.

»Smertefulde stereotyper«

Det er blandt andre den oscarvindende manuskriptforfatter John Ridley, der står bag filmen ’12 Years a Slave’, der har kritiseret klassikerens skildring af forholdene i Sydstaterne.

I en artikel i LA Times har han argumenteret han for, at filmen ikke bare ignorerer slaveriets rædsler, men også står for »nogle af de mest smertefulde stereotyper af farvede mennesker«.

HBO svarede i en erklæring på hans kritik ved at udtale:

»Disse racistiske skildringer var både forkerte dengang og i dag, og vi føler, at det er uansvarligt at vise den uden en forklaring«.

Herefter fjernede streamingtjenesten i begyndelsen af juni midlertidigt filmen.

Skuespilleren Hattie McDaniel, der spillede barnepigen Mammy, vandt som den første afroamerikaner en Oscar for sin rolle, men fik ikke lov til at sidde sammen med de andre skuespillere til ceremonimiddagen på Ambassador Hotel i Los Angeles, fordi hotellet indtil 1959 skilte racer ad.