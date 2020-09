Kaj og Andrea på 81 og 80 år er DR’s nye våben

Lucia Odoom: Det tænker jeg, når jeg ser 'Ultra smider tøjet'

’Ultra smider tøjet’ møder båder ris og ros for at lade børn i folkeskolealderen kigge på voksne nøgne kroppe for rullende kamera. Er det overhovedet muligt at lave en ideel version af et sådant program, uden at udstille eller støde nogen? Og bør DR af den grund helt afstå fra at sende den slags?