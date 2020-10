5 hjerter: Ethan Hawke med virkeligt strittende skæg spiller fremragende i ny western-serie

Johnny Cash synger om ’A Boy Named Sue’ med satirikeren Shel Silversteins ord. Og han, altså knægten, har det ikke let, hvis man skal tro den sorthumoristiske ballade.

Men tænk så, hvordan det må være først at se sin far blive skudt, dernæst få sit navn Henry fejlhørt som Henrietta – blot for derefter at blive iklædt en kjole, klasket øgenavnet Onion i panden og så blive en del af et løbsk, vildt og aldeles anarkistisk bundt oprørssoldater under ledelse af en på én gang elskelig, men sandelig også fundamentalistisk kristen, indædt slaverimodstander og koldblodigt myrdende herre ved navn John Brown?

Ja, så synes navnet Sue – ikke mindst i disse mere kønsmæssigt flydende tider – som en bitte bagatel.