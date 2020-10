Had, hockey og uskyldstab: Ny svensk serie på HBO er ualmindeligt smuk og decideret styg

Det er en rigtig grim historie, selv om den til at begynde med præsenterer sig som noget andet.

For indledningsvis sættes der vand over til en særdeles traditionel sportsfortælling om det undertippede hold af selvundervurderende underhunde, der under ledelse af en streng, men godmodig træner kæmper sig frem til sejr, hæder og selvværd.

Oplægget til dette er, at den tidligere professionelle ishockeyspiller Peter Andersson vender hjem til sin barndomsby, som frister en krank skæbne. Thi byens eneste samlingspunkt og attraktion, et nogenlunde hockeyhold og en skøjtehal, skranter gevaldigt. Og det er Peters opdrag at genrejse byens team, så myndighederne vælger at placere en ny og større skøjtehal samt et hockeygymnasium der i stedet for i nabobyen Hed, der naturligvis er arvefjenden på samme måde, som Gåserød er det til Andeby. Uden sammenligning i øvrigt.