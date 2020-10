Anmelder gav 2 hjerter til dokumentar om Peter Madsen. Nu trækker hun 1 hjerte tilbage

»Måske er der faktisk noget at blive klogere på lige her«, skrev jeg i min anmeldelse af første afsnit af dokumentarserien ’De hemmelige optagelser med Peter Madsen’, hvor Peter Madsen tilstår drabet på Kim Wall.

Den formulering fortryder jeg lidt nu, hvor jeg har set alle fem afsnit og kan konstatere, at det måske mere var min fascination over mine egne tanker, jeg der kom til at anmelde. Det, jeg fandt interessant, var den narcissistiske skyldsfraskrivning og i sidste ende victim blaiming, som morderen Peter Madsen udviser i løbet af de 20 timers samtale, som dokumentaristen Kristian Linnemann har haft med ham.

Han siger, at Kim Wall »rørte ved en landmine«, som om landminen var noget andet end ham selv, og som om hun havde et valg om, hvorvidt den sprang. Det rolige, onde, sproglige vanvid i det. Den afsindige provokation. Men hvad havde jeg egentlig forventet af en psykopatisk, sadistisk morder? Hvad er det, vi, og her inkluderer jeg holdet bag og de medvirkende i dokumentarserien, forsøger at spille bold op ad?