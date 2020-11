Hvad laver 'Losing My Religion' egentlig der?: Dokumentar om R.E.M.-hit hører ikke hjemme på Netflix

Podcasten ’Song Exploder’ er lidt af en institution inden for musikpodcasts. Siden 2014 har skaberen, den amerikanske komponist og producer med det fantastiske navn Hrishikesh Hirway, skabt et nørdet og nysgerrigt univers, hvor hver lille episode fortæller sin egen historie.

Og lige netop derfor er det egentlig ret godt set, at Netflix har valgt at skyde penge i projektet og gjort podcasten til fire små musikdokumentarer, der udgør første sæson af ’Song Exploder’.

Anden sæson er vist nok på trapperne, og det er godt nyt for musiknørder. For det er et gennemsympatisk projekt, der giver musikerne lov til at tale om noget af det, de allerhelst vil fortælle om: den kreative proces. Men serien mangler noget af det, podcasten er så god til. ’Song Exploder’ på Netflix burde tage nutiden lige så seriøst, som podcasten gør.