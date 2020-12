Henrik Palle: Julekalenderen har mistet sin almene interesse og sammenhængskraft

Det er sikkert som rosiner i glögg: Når DR har søsat en ny julekalender, der ikke fra starten fremstår som Daells Varehus’ juleudstilling ud til Amagertorv i gamle dage, falder der brænde ned. Ellers progressive og liberalt indstillede meningsdannere går til tastaturet og kræver nisser i rå mængder. For hvorfor skal deres børn straffes med rå realisme om sorg, savn, drilleri og svigt, når december bør være en måned fyldt med bjældeklang, rødmossede julemænd, duften af brune kager og voksne i en behersket gløggbrandert fra start til slut? Det er ikke i orden, fremturer de med ildhu og renfærdig harme. I december skal vi hygge os – i vores egen pressede hverdag.

Den kritik er sådan set rimelig nok. Hvis altså den var blevet fremført i monopolets dage. Da rasende tv-seere kimede Gyngemosens telefonister til mavesår og modløshed, fordi Poul og Nulles jordhulsjulekalender led af en iøjnefaldende mangel på granguirlander og julestemning, var det til at forstå.

For der var ingen alternativer. Ingen streamingtjenester, ingen optageanordninger, ingen abbondanza fra den store pakke med alskens kanaler fyldt med fiktioner af den mest glimmerpyntede slags. End ikke genudsendelser på andre tidspunkter. Dengang handlede det om at indfinde sig foran flimmeren på det rette tidspunkt og være redebon til julehygge. Og var der så ikke satisfaktion, når man sad med æbleskiven i næven og sindet stemt til godmodige løjer og snurrepiberier på høloftet i den gamle købmandsgård, måtte man have luft. For hvad fanden i hede hule helvede betalte man ellers licens for?