2 hjerter: Hokus pokus, tre selvbestaltede eksperters uvedkommende gisninger i fokus

I juni 1990 blev den 18-årige gymnasieelev Stine Geisler dræbt i en kælder i Teglgårdsstræde, hvor hun boede. Politiet mener, at Stine Geisler blev overrasket af morderen ved porten ind til gården på vej hjem fra karnevallet natten mellem 3. og 4. juni og truet ned i en kælder, som beværtningen Teglkroen brugte til opbevaring. Det var en ansat på Teglkroen, der fandt hende næste dag, forslået, bagbundet, kvalt og overhældt med bonevoks. Under liget fandt man en tom kondompakke, og et sært A-lignende symbol var ridset ind i hendes håndled.

Mordet på Stine Geisler, der var nummer fire af i alt seks kvindedrab, der fandt sted det dystre år (og hvoraf kun ét er opklaret) var et nationalt chok og et af de mest omtalte drab i danmarkshistorien. Det var måske, fordi hun var en helt almindelig middelklassepige og ikke narkoprostitueret, som to af de andre mordofre det år. Det var måske, fordi mordet fandt sted i hjertet af København, hvor den kreative, talende og skrivende klasse drak øl og røg Kings uden filter på café Sabines i Teglgårdsstræde, som også var Stine Geislers stamsted. Mordet er, på trods af den massive opmærksomhed og et sandt væld af mistænkte med navne som ’Mr. Smiley’, ’Bartenderen’ og ’Manden fra Rødovre’ aldrig blevet opklaret.

I Dplays langt hen ad vejen velkonstruerede dokumentarserie ’Hvem dræbte Stine Geisler?’ tørner tre kendere af sagen sammen for dels at genfortælle, dels at kaste et nyt granskende blik på sagen. Det første går slipper de godt fra. Det sidste er mere tricky.