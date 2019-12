Hør podcast i julen: Mordet på Stine Geisler i 1990 satte sig dybe spor hos mange

For en generation af unge kvinder blev Stine Geisler selve navnet på den frygt, de bevægede sig igennem mørke gader med. Men hvorfor har netop det mord på en 18-årig pige sat sig så dybe spor hos så mange? Brug juleferien på at høre alle fire afsnit i serien.

18-årige Stine Geislers liv sluttede brat en juninat i 1990 i et kælderlokale under en ejendom i Teglgårdsstræde. Hun blev det uskyldige offer for et bestialsk mord, som den dag i dag stadig ikke er blevet opklaret.



Mordet satte sig dybe spor hos hele Danmarks befolkning, og særligt hos dem, der stod hende helt nær. Men hvordan lever man som nær pårørende videre uden at kende sandheden om, hvem der dræbte Stine Geisler? Det undersøger Politikens Nils Thorsen og Hans Davidsen-Nielsen i podcastserien 'Stine Geisler - mordet uden ende' igennem fire centrale figurer, som alle fortæller, hvordan mordet har præget deres liv.

Journalist og forfatter Søren Baastrup har skrevet bogen 'En djævel i den lyse nat: Hvem myrdede Stine Geisler' og har derfor læst og interviewet sig igennem hver en detalje i sagen om mordet på Stine Geisler. I første afsnit kan du høre ham fortælle om Stine Geisler, om hendes dobbeltliv og om de mænd, politiet gennem tiden har mistænkt.

Lyt til podcast: Stine Geisler - mordet uden ende: Mordet (1)

I andet afsnit kan du høre Stine Geislers barndomsven Kasper Fredsholm fortælle om tabet af sin tætte veninde og om det liv, hun levede.

Lyt til podcast: Stine Geisler - mordet uden ende: Barndomsvennen (2)

I tredje afsnit kan du høre Stine Geisler-sagen fortalt af efterforskeren Ove Dahl. Han trådte den aften i 1990 ned ad trappen og stod pludselig i kælderen, hvor liget af Stine Geisler stadig lå bagbundet og med to klude i munden. I kælderen var fyldt med gåder, der skulle vise sig helt forgæves at løse. Men hvorfor? Og hvordan lever man med, at den gerningsmand, man ikke kan finde, måske går rundt og tager flere liv?

Stine Geisler - mordet uden ende: Efterforskeren (3)

Stine Geisler havde en hemmelig elsker - musikskribenten. Men efter mordet var han ikke hemmelig elsker mere, men hovedmistænkt. Hvad fik en 41-årig gift mand til at indlede en affære med en 18-årig gymnasieelev? Hvad husker han fra de hektiske døgn som hovedmistænkt? Og hvordan har det fulgt ham gennem livet? Hør ham fortælle i fjerde og sidste afsnit af serien.

Lyt til podcast: Stine Geisler - mordet uden ende: Den mistænkte elsker (4)

