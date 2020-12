5 hjerter: Hun spiser pandekager juleaften og har det helt ad helvede til

Rue er 17 år. Hun har været clean i tre måneder. Og hun tilbringer juleaften på en halvtom diner med sin sponsor fra afvænningsklinikken.

De spiser pandekager. Og han har for længst luret, hvad vi andre godt var klar over, efter at have set de grumme sidste minutter af finaleafsnittet af tv-serien ’Euphoria’ sidste år: at hovedpersonen Rue tager stoffer igen.

Og således nedslået: Velkommen til den første af to bonusepisoder af ’Euphoria’. Den velsagtens vildeste ungdomsserie i nyere tid. Og episode 1 skuffer ikke. Til gengæld æder den formentlig en god luns af dit eventuelle julehumør.