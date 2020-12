»Må Kraften for altid være med dig«: Den første Boba Fett-skuespiller er død

Engelske Jeremy Bulloch, der spillede dusørjægeren Boba Fett i de første ’Star Wars’-film, er død.

Det oplyser hans repræsentanter i en meddelelse ifølge nyhedsbureauet dpa.

Bulloch blev 75 år.

Han døde torsdag i London ’som følge af mange års komplikationer efter Parkinsons sygdom’.

»Han døde på fredfyldt vis på et hospital omgivet af familien. Jeremy var mest kendt for sin rolle som Boba Fett i de originale ’Star Wars’-film. Han havde en lang og lykkelig karriere på over 45 år«, står der i en meddelelse ifølge The Guardian.

Bulloch trak for første gang i Boba Fetts grønne og hvide pansrede dragt i ’The Empire Strikes Back’ (Imperiet slår igen) fra 1980.

Han vendte tilbage i rollen i 1983 i ’Return of the Jedi’ (Jedi-ridderen vender tilbage).

Selv om Fett ikke havde en stor rolle i filmene, blev han en favorit hos fans, blandt andet på grund af sin fremtræden og sit ry som en benhård dusørjæger.

Kultfiguren døde tilsyneladende i ’Return of the Jedi’, da monsteret Sarlacc fik fat i ham. Men det er siden kommet frem, at Fett overlevede.

Boba Fett er også en del af den nye ’Star Wars’-serie ’The Mandalorian’, som handler om en anden dusørjæger, der tilhører samme folk som Fett.

Ifølge mediet Variety blev skuespilleren Jeremy Bulloch født i 1945 og begyndte allerede i 1958 sin karriere, da han spillede med i flere reklamer.

I løbet af karrieren havde han roller i film som ’Summer Holiday’ med Cliff Richard, tv-serien ’Doctor Who’ og James Bond-filmen ’Octopussy’.

På Instagram hylder Daniel Logan, der spillede Boba Fett i ’Attack of the Clones’ i 2002, sin forgænger i rollen.

»Hvil i fred, legende, jeg vil aldrig glemme alt det, du har lært mig, skriver Logan.

»Jeg vil elske dig for evigt. Konferencerne bliver ikke det samme uden dig. Må Kraften for altid være med dig«.

ritzau