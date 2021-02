Nekrolog: Hans berømmelse hviler på de film, han foragtede

Det er ikke for meget sagt, at den mest blomstrende og frugtbare periode i Christopher Plummers karriere lå, fra han var 75 til hans død tidligere i dag som 91-årig

Plummer, der døde i sit hjem i Connecticut, var født i Toronto, Canada, og pralede gerne af, at han var den første canadier, der fik lov at spille Shakespeare i bardens hjemland. Han ville have været koncertpianist, men efter at have set Laurence Oliviers film over ’Henrik den Femte’ skiftede han mening.

Det er ikke for hans store Shakespeare-roller, Henrik den Femte, Hamlet, Mercutio, kong Lear eller Jago i ’Othello’, vi kender Plummer bedst, for i 1965 spillede han kaptajn Von Trapp i filmversionen af ’The Sound of Music’ over for Julie Andrews, og selv om han ikke selv sang i filmen, er det hans ansigt, man ser for sig, når man hører evergreens som ’Edelweis’. Han hadede og afskyede den film, ligesom han hadede og afskyede alle de film, gode som dårlige, han lavede i de år. I sit hjerte var han teatrets mand, men hans verdensberømmelse hviler på de film, han selv foragtede. Som en filmfan, der selv voksede op med ’The Sound of Music’ i nyere erindring, kan bevidne, var hans rygte som seriøs skuespiller særdeles udfordret i årtier efter.