2 hjerter: Ny Netflix-dokumentar er mere kedelig end kildekoden til et regneark

Dybt tragisk. I 2013 drog den 21-årige kinesisk-amerikanske kvinde Elisa Lam ud på en dannelsesrejse fra sit hjem i Vancouver.

Hun ville se Amerika og var sulten efter at møde mennesker, opleve andet end den trygge tilværelse hos forældrene og studierne på University of British Columbia; ud, bort og væk herfra.

Forældrene indvilligede, om end modstræbende. For selv om deres datter var personligt myndig og et fornuftigt menneske, baksede hun også med en alvorlig psykisk sygdom, der krævede omfattende medicinering. Men de gav sig; hun rejste mod et løfte om at ringe hjem dagligt.

Desværre blev rejsen kort. For efter at have indlogeret sig på det lurvede The Cecil Hotel i midten af Los Angeles, forsvandt hun efter kort tid. Hotellets ledelse opmagasinerede hendes ting, som det er påkrævet. Og da forældrene begyndte at undre sig over, at datteren ikke kontaktede hjemmet, henvendte de sig til politiet, som indledte en efterforskning.