Guide: Her er ni film og serier, du skal se lige nu

1’Vi børn fra Bahnhof Zoo’, 28. februar 2021 på Viaplay

Imens navnet Vera Christiane Felscherinow kun vækker genklang hos de færreste, ved mange, hvem man taler om, når man skærer det ind til benet: Christiane F.



Christiane F. er berømt for sin selvbiografiske bog ’Wir Kinder vom Bahnhof Zoo’ (1978), som beretter om hendes barske teenageår, hvor hun tjente penge som sexarbejder og befandt sig i et voldsomt heroinmisbrug.





Bogen foregår i og omkring Bahnhof Berlin Zoologischer Garten og blev i 1981 filmatiseret af den tyske instruktør Uli Edel, og nu udgør den selvbiografiske klassiker udgangspunktet for en ny tysk serie, ’Vi børn fra Bahnhof Zoo’.

Imens filmen fra 1981 fokuserer på Christiane F., følger serien ’Vi børn fra Bahnhof Zoo’ også den lille klike, som Christiane tilhører: seks teenagere, som sover om dagen og fester om natten i Berlins pulserende undergrund.

2’Allen v. Farrow’, 22. februar 2021 på HBO

I en ny miniserie, ’Allen v. Farrow’, bliver skyttegravskrigen mellem det tidligere par Woody Allen og skuespilleren Mia Farrow undersøgt; en skyttegravskrig, som har varet siden 1990’erne, og som begyndte med, at deres datter, Dylan, anklagede Woody Allen for at have misbrugt hende seksuelt.



Imens Mia Farrow har forsøgt at få Woody Allen dømt, har Woody Allen hele vejen igennem anklaget Mia Farrow for at have hjernevasket sine børn, og han har affærdiget samtlige skandaler, herunder incestanklagen, som et »tabloiddrama«.